La chambre du conseil de Liège renvoie Stéphane Moreau et six autres accusés devant le tribunal correctionnel. Ils sont jugés pour corruption et faux dans le dossier de la société d'huissiers liée à Resa et Nethys.

La chambre du conseil a officialisé le renvoi de Stéphane Moreau, l'ancien dirigeant de l'entreprise énergétique Nethys, ainsi que de sept autres prévenus devant le tribunal correctionnel de Liège. Cette décision marque l'ouverture d'une nouvelle phase judiciaire dans une affaire complexe qui a mobilisé les autorités liégeoises durant plusieurs années. Les accusés doivent désormais répondre des chefs d'inculpation liés à la corruption, à la falsification de documents et à l'entrave aux marchés publics.

Origines de l'affaire Resa et Nethys

Au cœur de cette procédure figure la création, en 2015, d'une société d'huissiers de justice. Cette structure avait été mise en place spécifiquement pour assurer le recouvrement des factures impayées concernant Resa, le gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité situé à Liège. Initialement présentée comme un outil de gestion administrative standard, cette initiative est aujourd'hui examinée sous un angle pénal par la justice belge.

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Les soupçons portent sur le fait que cette mise en place n'aurait pas respecté les règles de concurrence. La justice estime que plusieurs anciens dirigeants, des employés et un huissier de justice ont participé à un mécanisme ayant faussé les règles des marchés publics lors de la constitution de cette entité. Ce dossier décrit comme tentaculaire a nécessité deux longues investigations précédant cette décision de renvoi.

Préventions ciblées et acteurs clés

Stéphane Moreau est directement visé par des préventions de corruption et d'entrave aux enchères. Ces accusations s'ajoutent à celles de faux et d'usage de faux. Par ailleurs, Gilles Simon, l'ex-dirigeant de l'entreprise Resa, est notamment suspecté de faux dans le cadre de cette même affaire. Les sept personnes, physiques ou morales, confrontées à cette procédure font face à des chefs d'inculpation sérieux qui nécessitent un examen approfondi par le tribunal.

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Ce renvoi devant le tribunal correctionnel de Liège signifie que les faits seront examinés sur le fond. Les prévenus auront l'opportunité de s'expliquer devant les juges sur les événements reprochés. La justice doit déterminer si ces actions ont effectivement constitué des infractions aux règles de transparence et d'égalité de traitement imposées par les marchés publics.

Expertise et réactions du dossier

Gaspard Grosjean, rédacteur en chef de Sudinfo, a résumé l'issue de cette longue phase d'instruction en confirmant que le dossier aboutit à cette décision de la Chambre du Conseil. Il a souligné la gravité des préventiones, à savoir la corruption, le faux usage de faux et l'entrave à la liberté des marchés publics. Cette expertise médiatique met en lumière la complexité de l'affaire et son importance dans la vie publique régionale.

L'avocate Delphine Paci, connue pour avoir défendu Salah Abdeslam et engagée au sein de l'Observatoire international des prisons, intègre désormais l'équipe de défense de Grégory Lenoci dans le cadre de la procédure en appel. Elle a confirmé son intervention tout en rejetant tout lien avec Laurent Louis, l'ancien député fédéral qui se présente comme le porte-parole de son client. Cette situation judiciaire multiple illustre la dimension politique et personnelle de l'affaire.

Avenir judiciaire et perspectives

Cette nouvelle étape relance un dossier politiquement et judiciairement sensible, dans un contexte où les affaires liées à l'ancienne galaxie Publifin-Nethys ont déjà laissé une empreinte durable sur la vie liégeoise et wallonne. Le futur procès devra permettre de déterminer les responsabilités exactes de chacun, dans un cadre où les marchés publics exigent le respect strict de la concurrence.

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Même si la tenue d'un procès se précise clairement, l'affaire pourrait encore connaître de nouveaux rebondissements. Plusieurs protagonistes envisagent déjà d'introduire un recours contre la décision de renvoi. La procédure n'est donc pas totalement figée, mais le cap d'un examen public du dossier devant le tribunal correctionnel de Liège est désormais posé. Les citoyens et les observateurs attentifs suivront de près les audiences à venir pour comprendre les mécanismes complexes de cette affaire.