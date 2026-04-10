Stéphane Richard prend la présidence de l'Olympique de Marseille: Un nouveau cap pour l'OM

Stéphane Richard, ancien président d'Orange, succède à Pablo Longoria à la tête de l'Olympique de Marseille. Cette nomination marque un tournant stratégique pour le club, avec l'objectif de stabiliser l'équipe et de la ramener au sommet du football français et européen.

Toutes les cases qui m'importaient, Stéphane les cochait, Ca a été une décision assez facile pour moi, a annoncé Frank McCourt, l'homme d'affaires américain, qui avait racheté le club marseillais en 2016, lors d'une conférence de presse aux côtés de M. Richard.

Âgé de 64 ans et président d'Orange de 2011 à 2022, également directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo puis de Christine Lagarde au ministère français de l'Économie, Stéphane Richard va remplacer l'Espagnol Pablo Longoria, écarté de la présidence du club au mois de février après cinq ans aux commandes. Il prendra ses fonctions le 2 juillet, a-t-il précisé devant la presse, après une période de transition à laquelle il sera associé. Après Jacques-Henri Eyraud et Longoria, Stéphane Richard devient donc le troisième président de l'ère McCourt. Depuis le départ de Pablo Longoria, Alban Juster occupait le poste de président de l'OM à titre intérimaire. L'arrivée de Stéphane Richard marque un tournant pour l'Olympique de Marseille. L'ancien président d'Orange apporte une expertise managériale et une expérience du monde de l'entreprise qui contraste avec le profil de Pablo Longoria, davantage axé sur les aspects sportifs et le recrutement. Ce changement de cap soulève des interrogations quant à la direction que prendra le club, notamment en matière de stratégie sportive et de gestion financière. La nomination de Richard intervient dans un contexte sportif délicat pour l'OM, actuellement quatrième du championnat et donc non directement qualifié pour la Ligue des Champions. Cette situation, combinée à une saison chaotique marquée par des changements d'entraîneurs et de dirigeants, nécessite une approche pragmatique et une vision claire pour l'avenir. Le défi pour Stéphane Richard sera de stabiliser le club, d'apaiser les tensions et de mettre en place une stratégie qui permettra à l'OM de retrouver son rayonnement sur la scène nationale et européenne. La ville de Marseille, très attachée à son club de football, attend des résultats concrets et une direction forte pour redorer le blason de l'OM. \Stéphane Richard, qui a grandi à Marseille et qui y conserve une attache personnelle, a exprimé son attachement profond à la ville et au club. Il a souligné que c'était un 'dream job' pour lui, combinant sa passion pour le football et son attachement à Marseille. Il a également rappelé son rôle dans le partenariat entre Orange et le Stade Vélodrome, témoignant de son engagement envers le club. Son objectif est clair : inscrire l'OM parmi les clubs qui disputent la Ligue des Champions chaque année. Pour cela, il compte s'investir dans tous les domaines de la vie du club, y compris le sportif, et élaborer une équipe performante. Il a également conscience des défis économiques auxquels le club est confronté, notamment en ce qui concerne les droits de diffusion télévisée, un domaine qu'il connaît bien grâce à son expérience chez Orange. Sa priorité est d'instaurer une période de sérieux, d'apaisement et de stabilité au sein du club. Il devra relever le défi de répondre aux attentes des supporters, tout en gérant les aspects économiques et sportifs complexes de l'OM. Il est attendu qu'il apporte une vision claire et une stratégie à long terme pour assurer la pérennité et le succès du club. De plus, il devra travailler en étroite collaboration avec Frank McCourt, qui a réitéré son ouverture à un partenaire stratégique, tout en insistant sur la nécessité d'obtenir des résultats sur le terrain. La tâche qui l'attend est immense, mais Stéphane Richard semble prêt à relever le défi et à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Olympique de Marseille. \Le contexte actuel de l'OM est marqué par une instabilité sportive et organisationnelle. L'équipe, actuellement dirigée par Habib Beye, doit faire face à des difficultés sur le terrain et à des défis en dehors. La nomination de Stéphane Richard doit donc être perçue comme un signal fort de la part de Frank McCourt, visant à stabiliser le club et à lui donner une nouvelle direction. Le nouveau président devra rapidement évaluer la situation, définir une stratégie claire et s'entourer d'une équipe compétente pour relever les défis à venir. Les supporters de l'OM, passionnés et exigeants, attendent des résultats concrets et un projet ambitieux pour l'avenir du club. Le match contre Metz, lanterne rouge de Ligue 1, qui se déroulera au Stade Vélodrome, est un premier test pour l'équipe marseillaise. Stéphane Richard devra être présent et visible, afin de montrer son soutien à l'équipe et de rassurer les supporters. L'arrivée de Stéphane Richard marque le début d'une nouvelle ère pour l'OM, et les attentes sont grandes. Il devra mettre en place une organisation efficace, attirer des joueurs de qualité et redonner au club son prestige d'antan. Le défi est immense, mais l'opportunité de marquer l'histoire du football français est également très forte





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