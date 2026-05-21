Stephen Colbert annonce la fin de son émission de dernière partie de soirée, après un accord avec Donald Trump

L'humoriste Stephen Colbert a annoncé la fin de son émission de dernière partie de soirée, après avoir signé un accord de 16 millions de dollars avec Donald Trump, la maison mère de la chaîne Paramount. De nombreuses voix y ont vu la main du président américain, en guerre ouverte contre les médias qu'il juge être hostiles.

L'annonce de la fin de cette émission de dernière partie de soirée , vieille de 33 ans, date de l'été, après que l'humoriste eut signé un accord de 16 millions de dollars passé avec Donald Trump par la maison mère de la chaîne, Paramount , pour un supposé montage d'une interview avec son ex-rivale à la présidentielle, Kamala Harris.

CBS a insisté sur le fait que la décision d'annuler cette émission était purement financière, sans rapport avec les efforts de Paramount pour obtenir l'aval du gouvernement pour sa chaîne. De nombreuses voix y ont vu la main du président américain, en guerre ouverte contre les médias qu'il juge être hostiles. Depuis, une journaliste d'opinion classée à droite, Bari Weiss, a été nommée à la tête de CBS News, où elle a entrepris une refonte des équipes.

Dans les semaines précédant la dernière émission, plusieurs invités prestigieux se sont pressés sur son plateau, dont l'ancien président Barack Obama, l'acteur Tom Hanks ou encore l'animatrice Oprah Winfrey. Pour la suite, Stephen Colbert a laissé entendre qu'il pourrait envisager une nouvelle émission, sans toutefois donner de précision





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