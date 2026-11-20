Westerloo remporte un match crucial face au Cercle Bruges grâce à l'unique but de Steve Ngoura, assurant ainsi une victoire importante en championnat.

Westerloo a remporté une victoire tactique et solide face au Cercle Bruges lors d'un match tendu, scellé par l'unique but inscrit par Steve Ngoura en seconde période. Cette victoire démontre la capacité de l'équipe à résister sous la pression adverse tout en capitalisant sur ses rares occasions de marqueur avec une précision redoutable.

Performance Defensiv et Gardien Decisif

Le gardien danois Andreas Jungdal a joué un rôle central dans ce succès en préservant sa cage tout au long de la rencontre face aux attaques organisées des visiteurs. Il a notamment stoppé un penalty transformé de justesse par Ngoura lui-même avant de le repousser, soulignant son importance capitale pour l'équilibre de son équipe.

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La défense campinoise a dû composer avec les tentatives répétées de Seiji Kimura et Cisse Sandra en première mi-temps, où les têtes marquées ou les frappes de loin n'ont pas pu franchir la barrière humaine et technique placée sous les trois montants.

Reaction Tactique Du Cercle

Le Cercle Bruges a réagi avec véhémence après la pause, cherchant à inverser la dynamique du jeu grâce à la présence offensive de joueurs clés comme Viggo Martens et Dante Vanzeir dans la surface de réparation.

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Malgré des actions dangereuses signées par les changements tactiques d'Issame Charai, les attaques visiteurs ont souvent buté sur la vigilance de Jungdal qui a capté en deux temps plusieurs tirs tendus envoyés par Gary Magnée et Le Roux.

But Decisif de Steve Ngoura

C'est finalement à la soixante-douzième minute que la tension a été résolue lorsque Steve Ngoura, profitant d'un centre précis, a trompé le gardien campinois Gaëtan Coucke d'une tête imparable.

Ce but a bouleversé le match en obligeant le Cercle Bruges à se découvrir, ouvrant la voie à des contres rapides et à une domination accrue des joueurs de Westerlo qui ont su gérer le temps restant avec beaucoup de sang-froid.

Climax et Verdict Final

Les dernières minutes du match ont vu Westerlo jeter toutes ses ressources dans la bataille pour préserver cette avance précaire, tandis que le Cercle cherchait désespérément l'égalisation par des tirs lointains.

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La frappe finale de Naoufal Bohamdi-Kamoni est passée juste à côté, et celle de Lapage en toute fin de match n'a pas inquiété le portier sortant, validant ainsi la performance collective et individuelle de l'effectif champion.