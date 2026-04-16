Stoffel Vandoorne : « Ferrari sera encore très difficile à battre à Imola »

Le pilote belge Stoffel Vandoorne aborde les Six Heures d'Imola avec optimisme malgré une préparation limitée, tout en reconnaissant la supériorité attendue de Ferrari sur ce circuit.

C’est au volant de la Peugeot numéro 93 que Stoffel Vandoorne s’apprête à aborder cette nouvelle saison du Championnat du Monde d'Endurance ( WEC ). Aux côtés de son coéquipier néo-zélandais Nick Cassidy et de l'Écossais Paul di Resta, le pilote belge arrive sur le circuit d' Imola avec un bagage d'informations encore restreint, mais animé par l'optimisme qui le caractérise depuis toujours.

Stoffel Vandoorne a en effet enregistré des retours encourageants lors des essais du prologue des Six Heures d'Imola, tenus le mardi. Durant ces deux sessions d'essais, sa Peugeot a réussi à se glisser dans le Top 10, un signe de bon augure pour l'équipe. L’intéressé s'est confié à Cédric Lizin, se disant réjoui par cette journée positive. Les conditions météorologiques étaient variables, oscillant entre pluie et temps sec, ce qui a permis de tester la voiture dans divers scénarios.

Stoffel Vandoorne a précisé qu'une quantité importante de données a été collectée grâce aux nombreux réglages effectués sur la configuration de la voiture, rendant cette journée particulièrement intense. Désormais, l'équipe dispose de deux jours supplémentaires pour analyser ces données et peaufiner sa préparation en vue du week-end de course. Bien qu'il ait retrouvé son rythme de pilotage sans difficulté, Stoffel Vandoorne est conscient que des efforts considérables restent à accomplir pour que l'équipe puisse rivaliser avec les écuries les plus performantes.

L'écurie Ferrari, qui a déjà démontré une vélocité impressionnante lors du prologue, est notamment citée comme un adversaire de taille. Vandoorne a rappelé que Ferrari a toujours été redoutable sur ce circuit, leurs trois voitures s'étant avérées intouchables l'année précédente. L'objectif est de s'approcher le plus possible de leurs performances, en se concentrant sur les aspects qu'ils peuvent maîtriser.

Concernant les évolutions de la voiture, des améliorations sont prévues, mais l'équipe privilégie actuellement le travail sur la configuration actuelle. Après une fin de saison précédente encourageante, l'écurie entend capitaliser sur cette base solide, tout en apportant des ajustements ciblés pour optimiser les performances. Stoffel Vandoorne espère que ces efforts se traduiront par un résultat probant.

Même s'il n'avait pas piloté depuis un certain temps, Vandoorne compte sur les quelques heures d'essais effectuées au Portugal pour retrouver une connexion optimale avec sa voiture. La clé du succès à Imola reposera également sur la capacité de l'équipe à gérer des circonstances de course potentiellement complexes. Le circuit d'Imola est réputé pour être l'un des plus difficiles en matière de gestion du trafic, particulièrement avec la présence des voitures GT.

La piste est étroite et offre peu d'opportunités de dépassement, ce qui fera de cette gestion un élément crucial durant la course. Les qualifications joueront donc un rôle déterminant pour gagner des positions sur la grille de départ. Bien qu'il soit difficile de prédire l'issue exacte, Stoffel Vandoorne considère qu'une course sans erreur constituerait déjà un excellent point de départ.

Il anticipe également la possibilité de conditions météorologiques pluvieuses, qu'il juge potentiellement favorables à leur écurie en raison de la complexité qu'elles introduisent. Les Six Heures d'Imola constituent une étape significative pour Peugeot, servant de préparation aux Six Heures de Spa, prévues du 7 au 9 mai, et surtout aux prestigieuses 24 Heures du Mans, qui se dérouleront du 10 au 14 juin.

Stoffel Vandoorne a affirmé que la préparation pour le Mans sera limitée par ces deux courses, mais que cela s'applique à toutes les équipes, ne représentant pas un problème majeur pour Peugeot. Il s'est montré particulièrement satisfait de l'excellente ambiance au sein de son équipe, soulignant la bonne entente avec ses coéquipiers Paul di Resta et Nick Cassidy, qu'il connaît bien.

Pour les amateurs, l'Hyperpole des Six Heures d'Imola sera diffusée samedi à partir de 14h30 sur Auvio, tandis que la course sera à suivre dimanche dès 12h40.





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