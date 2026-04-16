Strasbourg écrase Mayence, le Rayo Vallecano se qualifie, la Fiorentina s'incline malgré sa victoire

Résumé des rencontres de football européennes : Strasbourg domine Mayence (4-0), le Rayo Vallecano se qualifie difficilement face à l'AEK Athènes malgré une défaite (3-1), et la Fiorentina s'impose mais est éliminée par Crystal Palace (2-1).

Dès le coup d'envoi, Strasbourg a affiché ses ambitions avec des joueurs tels que Mike Penders et Diego Moreira sur le terrain. La rencontre a rapidement pris une tournure favorable pour les Alsaciens. À la 27e minute, un tir de Moreira, dévié avec brio par le gardien de Mayence, Daniel Batz, a mis la pression sur l'équipe allemande. Strasbourg a pris l'avantage grâce à un but de Sebastian Nanasi à la 26e minute, portant le score à 1-0. Le jeu rapide et fluide de Strasbourg a pris de court Mayence, qui a vu son retard doublé à la 35e minute lorsque Abdoul Ouattara a marqué, portant le score à 2-0.

Après la pause, Mayence a été une nouvelle fois sauvé par Daniel Batz, qui a arrêté un penalty d'Emanuel Emegha à la 66e minute, empêchant un score encore plus lourd. Strasbourg a continué de dominer, inscrivant deux nouveaux buts par Julio Enciso à la 69e minute (3-0) et Emanuel Emegha à la 74e minute (4-0). Cette performance a marqué les esprits, surtout compte tenu du fait que Mayence n'avait encaissé que trois buts lors de la compétition jusqu'à présent.

Dans un autre match, le Rayo Vallecano, après sa victoire 3-0 à l'aller contre l'AEK Athènes, a vécu un moment de doute en Grèce. Les Athéniens ont rapidement pris l'avantage grâce à Zini à la 13e minute (1-0), puis à un penalty transformé par Razvan Marin à la 36e minute (2-0), revenant ainsi à une longueur du score global à la mi-temps. Zini a inscrit un doublé à la 51e minute, portant le score à 3-0, égalisant le résultat du match aller. Dans un moment de flottement où le Rayo Vallecano semblait incapable d'enchaîner les passes, l'équipe espagnole a finalement réagi. Un beau mouvement collectif a été conclu par Isi Palazon à la 60e minute (3-1), assurant ainsi la qualification du Rayo Vallecano malgré le sursaut de l'AEK Athènes.

Enfin, la Fiorentina a obtenu une victoire honorifique 2-1 contre Crystal Palace, mais cela n'a pas suffi pour compenser leur défaite 3-0 à l'aller. Ismaila Sarr a ouvert le score pour Crystal Palace à la 17e minute (0-1), compliquant encore la tâche des Toscans. La Fiorentina a montré du caractère en revenant dans le match grâce à un penalty d'Albert Gudmundsson à la 30e minute (1-1) et un but de Cher Ndour à la 53e minute (2-1), redonnant un semblant d'espoir. Cependant, le score n'a plus évolué par la suite. Crystal Palace affrontera le Shakhtar Donetsk en demi-finale, après que ce dernier ait éliminé Alkmaar





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Compétition Européenne Strasbourg Rayo Vallecano Fiorentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Soudan en ruines après trois ans de guerre : des donateurs réunis à Berlin dégagent 1,3 milliard d’euros de promesses d’aidesLa pire crise humanitaire au monde, comme l’ONU a qualifié la situation au Soudan, a arraché quelque 12 millions de...

Read more »

Tim Merlier s'offre une victoire éclatante à Tongres, confirmant sa dominationLe sprinteur belge Tim Merlier a remporté avec panache l'épreuve de Tongres, marquant sa 68e victoire professionnelle. Après une échappée audacieuse, le peloton a rattrapé le coureur en tête à quelques kilomètres de l'arrivée, mais Merlier a su placer une attaque décisive dans les derniers mètres pour s'assurer la première place.

Read more »

Justin Heekeren, le nouveau pilier d'Anderlecht qui séduitMalgré une victoire peu convaincante d'Anderlecht face à La Gantoise, le gardien Justin Heekeren a brillé lors de ses débuts. Son imposante présence et ses arrêts décisifs ont impressionné les consultants, soulevant la question de sa titularisation face à Malines, au détriment de Colin Coosemans.

Read more »

Le Bayern Munich s'impose dans un match épique contre le Real Madrid et croit en ses chances face au PSGL'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, exprime sa foi inébranlable en son équipe après une victoire spectaculaire contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. Mené à plusieurs reprises, le Bayern a arraché la qualification grâce à des buts tardifs, démontrant une union et une combativité remarquables. L'équipe aborde désormais la demi-finale contre le Paris SG avec confiance, malgré la suspension de Kompany pour le match aller.

Read more »

Jorre Verstraeten termine 7e aux Championnats d'Europe de Judo après une défaite amère en repêchageLe judoka belge Jorre Verstraeten a conclu sa participation aux Championnats d'Europe à la septième place, après une défaite serrée en repêchage contre l'Ukrainien Dilshot Khalmatov. Malgré une belle victoire initiale contre le champion du monde Francisco Garrigos, Verstraeten a été éliminé en quarts de finale par le Géorgien Giorgi Sardalashvili.

Read more »

Stoffel Vandoorne : « Ferrari sera encore très difficile à battre à Imola »Le pilote belge Stoffel Vandoorne aborde les Six Heures d'Imola avec optimisme malgré une préparation limitée, tout en reconnaissant la supériorité attendue de Ferrari sur ce circuit.

Read more »