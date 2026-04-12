Strasbourg : Mise en examen pour tentative d'assassinat après une agression au marteau d'une extrême violence

Deux mineurs et un majeur sont mis en examen pour tentative d'assassinat à Strasbourg après une agression d'une extrême violence. La victime, un adolescent, est grièvement blessée. L'enquête explore les motivations derrière l'attaque, possiblement liées à un différend concernant un maillot de foot. Des informations préliminaires évoquent du racket et du harcèlement présumés.

Deux mineurs et un majeur ont été mis en examen pour tentative d'assassinat après une agression d'une « violence extrême » à coups de marteau contre un adolescent à Strasbourg le 9 avril, a annoncé dimanche la procureure Clarisse Taron. Les trois suspects sont également poursuivis pour vol avec arme, port d'arme de catégorie D et diffusion d'images de violences volontaires, et ont été placés en détention provisoire.

La victime, grièvement blessée, présente de graves lésions au visage et à la tête, et son pronostic vital est engagé, a précisé la procureure, soulignant la gravité de l'attaque. Les mis en cause, qui seraient possiblement impliqués dans l'agression, auraient commis les faits d'une violence extrême suite à un différend ancien les opposant à la victime, a ajouté la magistrate, sans préciser la nature exacte de ce différend. \Une source évoque un différend lié à un maillot de foot. Un ami de deux des mis en cause, se disant témoin de l'agression du jeune homme de 17 ans, avait évoqué un différend lié à un maillot de foot, selon une source policière interrogée au lendemain des faits. Le soir de l'agression, le Racing Club de Strasbourg jouait à Mayence (Allemagne) en quarts de finale aller de la Ligue Conférence, ajoutant un contexte sportif à cet acte de violence. Cette information, bien que préliminaire, suggère un possible mobile derrière l'attaque, bien que d'autres éléments d'enquête devront être confirmés. L'avocat d'un des mineurs, soupçonné d'avoir porté les coups, a évoqué la possibilité que la victime ait exercé du racket et du harcèlement envers son client. Selon lui, il est crucial d'examiner le contexte de l'agression, et notamment d'explorer si la victime était impliquée dans des actes de racket et de harcèlement, ce qui pourrait expliquer la réaction violente du jeune homme. Cette version des faits est contestée par d'autres sources et nécessite une enquête approfondie. \L'avocat d'un des mineurs décrit son client comme un jeune homme fragile, calme et qui parle peu, soulignant ainsi la complexité de la situation. L'enquête devra déterminer le rôle exact de chaque suspect dans cette agression d'une extrême violence. Eric Lefebvre, avocat du mineur soupçonné d'avoir porté les coups de marteau, a déclaré à l'AFP que son client était « un jeune qui est extrêmement calme, relativement effacé, qui parle très peu », et a mis en doute « le rôle des deux autres » impliqués. Il a également soulevé la question de l'influence des pairs, soulignant que l'entourage et les personnes admirées peuvent avoir un effet décuplé sur la réaction des adolescents. La victime a été découverte jeudi soir dans le quartier gare de Strasbourg par une riveraine circulant à vélo, qui a immédiatement donné l'alerte, témoignant de la gravité de la situation et de l'urgence de l'intervention. L'enquête est en cours pour élucider les circonstances exactes de cette agression et pour établir les responsabilités de chacun des suspects. Les autorités restent mobilisées pour assurer la sécurité de la population et pour apporter tout le soutien nécessaire à la victime et à ses proches. L'enquête se concentrera sur l'analyse des relations entre la victime et les agresseurs présumés, et sur la recherche de tout élément pouvant expliquer la violence de l'attaque. L'impact psychologique sur la victime et les suspects sera également pris en compte





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strasbourg Agression Tentative D'assassinat Mineurs Violence Marteau Enquête Maillot De Foot Harcèlement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sécurité routière : Coexistence des deux-roues et des voitures, sensibilisation et règles à (re)découvrirL'Agence wallonne pour la sécurité routière lance une campagne de sensibilisation face à l'augmentation des accidents de deux-roues, soulignant l'importance de la cohabitation entre voitures, motos, vélos et trottinettes. L'accent est mis sur la méconnaissance des règles, notamment concernant les dépassements et le partage de l'espace routier.

Read more »

Fin des défraiements pour les gardes des étudiants en médecine à Bruxelles : une mesure contestéeLes étudiants en médecine des hôpitaux universitaires bruxellois ne seront plus défrayés pour leurs gardes. Cette décision, prise en raison de contraintes administratives et suite à un contrôle de l'ONSS, est contestée par les étudiants, qui dénoncent une précarisation accrue et une perte de confiance envers les hôpitaux. La FEF exprime également son inquiétude.

Read more »

Ohey : Les signaleurs, garants de la sécurité lors des courses cyclistesÀ Ohey, les signaleurs jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité des coureurs et des usagers de la route lors des courses cyclistes. De la préparation des axes routiers au contrôle des points de passage, en passant par la gestion de la circulation, ils veillent au bon déroulement des événements sportifs, tout en faisant face à des situations parfois délicates avec les automobilistes.

Read more »

Revalorisation des Chèques-Repas : Hausse du Montant et Extension des BénéficiairesLe gouvernement continue de revaloriser les chèques-repas, avec une augmentation du montant maximal et une extension du dispositif à de nouveaux secteurs. Plusieurs accords collectifs ont déjà été signés, et d'autres sont en préparation, impactant un nombre significatif de travailleurs. Des mesures fiscales complémentaires renforcent l'attractivité de cet avantage social.

Read more »

Les Royals et Leurs Carrières : Des Choix Audacieux et Des Chemins SinguliersDécouvrez les parcours professionnels des membres de familles royales qui ont choisi de s'écarter des sentiers battus. De la princesse Märtha Louise de Norvège, qui a embrassé la spiritualité, aux princes belges et luxembourgeois ayant opté pour des carrières dans les affaires et la viticulture, en passant par les princesses d'York qui construisent leur indépendance. Un aperçu fascinant des choix et des réussites des royals modernes.

Read more »

Nouvelles Frappes en Ukraine : Des Morts et des Dégâts Malgré le Cessez-le-Feu de PâqueL'Ukraine est frappée par une nouvelle vague d'attaques de drones russes. Malgré un cessez-le-feu annoncé pour la Pâque orthodoxe, des frappes ont causé la mort de civils et endommagé des infrastructures. La région d'Odessa a été particulièrement touchée. Des combats se poursuivent également sur le front, avec des attaques mutuelles. Le cessez-le-feu, comme lors de l'année précédente, semble fragile.

Read more »