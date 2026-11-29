Analyse de la strategie economique et diplomatique de l'administration Trump pour affaiblir la Russie par des sanctions cibles et des accords regionaux strategiques.

L'administration de Donald Trump met en œuvre une stratégie complexe visant à amoindrir la présence russe sur plusieurs théâtres régionaux importants. Contrairement aux perceptions selon lesquelles le locataire de la Maison Blanche ne ferait que turbiler les relations transatlantiques, sa politique repose sur des mesures coercitives précises. Cette approche vise à limiter l'influence de Moscou dans les Balkans, le Moyen-Orient et le Caucase du Sud.

Sanctions historiques et pression économique

Dès son premier mandat entre 2017 et 2021, Donald Trump a appliqué des sanctions douloureuses pour la Russie. En avril 2018, le groupe RUSAL de l'oligarque Oleg Deripaska a été placé sur liste noire. Cette décision a été annulée un an plus tard après que le Trésor américain a obtenu le contrôle effectif du conseil de surveillance. Cette méthode montre la volonté de Washington de neutraliser les acteurs économiques russes clés sans toujours les détruire complètement.

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En novembre 2025, d'autres sanctions contre Lukoil ont révélé des conséquences géoéconomiques majeures. La société pétrolière privée a dû céder ses actifs étrangers à des investisseurs proches de la famille Trump. Elle a perdu deux raffineries en Bulgarie et en Roumanie, ainsi que le gisement de West Qurna-2 en Irak. Ces pertes privent Moscou de leviers économiques dans des régions stratégiques.

Impact sur les alliances regionales

Le projet TRIPP menace directement les intérêts du Kremlin dans le Caucase du Sud. Ce corridor de transit relie l'Azerbaïdjan à l'Iran et à la Turquie. L'Arménie a annoncé le retrait des gardes-frontières russes le 26 novembre. Cette mesure accompagne l'installation de cette nouvelle route économique sous influence américaine. Le Premier ministre Nikol Pachinian a confirmé cette transition diplomatique.

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Dans le dossier ukrainien, la CIA et d'autres agences fournissent des renseignements à Kiev. Ces informations permettent à l'Ukraine d'intensifier ses frappes. Les restrictions ponctuelles de Starshield d'Elon Musk restent marginales. Les Russes voient une volonté sincère de mettre fin à la guerre, bien que cette approche soit jugée non désintéressée.

Negociations diplomatiques et incertitudes politiques

Jared Kushner et Steve Witkoff semblent réceptifs aux revendications russes. Ils cherchent à installer le cadre des négociations futures. Le Kremlin attend de voir les résultats concrets après le sommet d'Anchorage. La levée provisoire des sanctions sur le diesel russe constitue un précédent notable. Elle disjoint mesures économiques et avancées diplomatiques.

Les accords bilatéraux pourraient ne pas survivre à l'alternance de 2028. L'installation du Congrès démocrate en janvier ajoute une incertitude supplémentaire. La paix en Ukraine ne devrait pas être conclue avant l'été 2027. Les élections en France et en Italie influencent aussi cette dynamique géopolitique complexe et volatile.