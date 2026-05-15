Strépy-Bracquegnies: Nouvelles avancées grâce aux témoignages, Paolo Falzone avoue avoir voulu éviter le Gille

Le procès de Strépy-Bracquegnies suit son cours ce vendredi à Mons Expo, avec de nouvelles avancées grâce aux témoignages. On en sait notamment davantage sur la situation de Frédéric D’Andrea, le Gille qui était présent sur le capot de la voiture de Paolo Falzone. Paolo Falzone a finalement admis qu'il l'avait vu et qu'il l'avait voulu éviter, avant de freiner et d'écraser le corps de la victime.

Le procès de Strépy-Bracquegnies suit son cours ce vendredi à Mons Expo, avec de nouvelles avancées grâce aux témoignages . On en sait notamment davantage sur la situation de Frédéric D’Andrea , le Gille qui était présent sur le capot de la voiture de Paolo Falzone .

Jusqu'ici, Paolo Falzone avait fermement affirmé qu'il ne l'avait pas vu. Mais alors qu'il était interrogé par un avocat des parties civiles, il a finalement admis le contraire pour la toute première fois. Une avancée majeure, selon l'avocat.

'Je me suis dit, tiens, je vais poser la question : est-ce qu'il a voulu l'éviter ou est-ce qu'il a voulu l'achever, puisque ça résultait du témoignage de la personne qui était en train d'être auditionnée. Et comme je m'en doutais, il a voulu, par opportunisme comme il fait toujours, utiliser tous les arguments pour lui', explique l'avocat au micro de Julien Crête. Il niait en bloc.

Depuis le début du procès, Paolo Falzone disait qu'il ne savait pas qu'il y avait un corps devant lui au sol. Or, coup d'éclat ce vendredi matin : il a finalement admis le contraire. En effet, lorsque Me Mayence demande à Paolo Falzone s'il a voulu éviter ou achever le Gille, l'accusé a pris le micro et a déclaré : 'Bien entendu, j'ai voulu l'éviter...

'. Pour rappel, le Gille Frédéric D'Andrea se trouvait sur le capot du véhicule qui a foncé sur la foule le 20 mars 2022. Le conducteur avait ensuite freiné après avoir roulé sur 80 mètres. En freinant, le corps du Gille était tombé.

Paolo Falzone avait ensuite redémarré, écrasant le corps de la victime. Une stratégie de défense qui s'écroule ?

'Évidemment qu'il dit qu'il a voulu l'éviter, c'est difficile de soutenir qu'il n'avait pas vu qu'il y avait un Gille sur son capot. Et donc toute sa défense tombe à l'eau, puisque maintenant que l'on sait qu'il a vu ce Gille sur le capot, le fait de freiner, de le faire tomber devant ses roues et puis de l'écraser en roulant et en réaccélérant, ne laisse aucun doute quant à ses intentions', martèle Me Mayence.

Une réponse qui a donc suffi à l'avocat. Puisqu'un tel aveu remet en cause l'intention de donner la mort





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strépy-Bracquegnies Procès Nouvelles Avancées Témoignages Frédéric D’Andrea Gille Paolo Falzone Capot Voiture Fonde Corps Avancée Majeure Avocat Me Mayence Intention De Donner La Mort

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Famille D'Andrea encore endeuillée par l'accident de Strépy, les filles menacent l'enquêteLes sœurs D'Andrea avaient prévu de fêter la tradition du carnaval en dégustant une coupe de champagne ensemble. Mais ce jour-là, elles ont été secouées par le drame qui a coûté la vie à leur père. Leurs témoignages devant la cour menacent de révéler de nouvelles icônes de la nuit du cauchemar, promettant un nouveau souffle au procès. Marie et Zélie D'Andrea, c'est la famille dont le père a été 'franchi' sur le trottoir par le conducteur.

Read more »

Marco Rubio, sous sanctions chinoises, s'échappe grâce à une astuce administrativeLe chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est soumis à des sanctions chinoises depuis 2020 et n'est pas autorisé à entrer en Chine. Pour contourner cette situation, Pékin a trouvé une astuce administrative : modifier son nom en chinois pour créer symboliquement un Marco Rubio non visé par les sanctions. Marco Rubio n'a pas abandonné ses positions critiques envers Pékin et a publié une photo de lui portant un survêtement très particulier, rappelant la tenue imposée à Nicolas Maduro lors de son arrestation.

Read more »

De plus en plus de pensionnés choisissent de reprendre une activité professionnelle grâce aux flexi-jobsCatherine, qui est pensionnée depuis un an, travaille comme caissière dans un supermarché deux fois par semaine. Elle a choisi ce type de travail pour conserver une vie active et ne plus avoir les contraintes du travail de tous les jours. Cette tendance est de plus en plus marquée en Belgique, avec une hausse significative des flexi-jobbers ayant plus de 65 ans. Selon Steven De Vliegher, porte-parole de Securex, cette hausse s’explique notamment par l’ouverture du système à davantage de secteurs. Les secteurs les plus prisés incluent le commerce de détail indépendant, l’Horeca ou encore les transports routiers. Pour Catherine, ce flexi-job représente aussi un complément financier bienvenu. Selon le prestataire de ressources humaines SD Works, les travailleurs flexi âgés de plus de 65 ans prestent en moyenne 130 heures par trimestre.

Read more »

De plus en plus de pensionnés choisissent de reprendre une activité professionnelle grâce aux flexi-jobsCatherine, qui est pensionnée depuis un an, travaille comme caissière dans un supermarché deux fois par semaine. Elle a choisi ce type de travail pour conserver une vie active et ne plus avoir les contraintes du travail de tous les jours. Cette tendance est de plus en plus marquée en Belgique, avec une hausse significative des flexi-jobbers ayant plus de 65 ans. Selon Steven De Vliegher, porte-parole de Securex, cette hausse s’explique notamment par l’ouverture du système à davantage de secteurs. Les secteurs les plus prisés incluent le commerce de détail indépendant, l’Horeca ou encore les transports routiers. Pour Catherine, ce flexi-job représente aussi un complément financier bienvenu. Selon le prestataire de ressources humaines SD Works, les travailleurs flexi âgés de plus de 65 ans prestent en moyenne 130 heures par trimestre.

Read more »