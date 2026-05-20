Au procès du drame de Strépy, Paolo Falzon a accusé qu'il ignorait le carnaval ayant lieu ce jour là. Les proches des victimes pensent que c'est impossible qu'il n'ait pas su. L'avocat de parties civiles a placé des accusations contre Paolo Falzone d'aller régulièrement au carnaval dans le quartier. Comment les accusés ont perçu le carnaval, ce sont les dernières questions qui reviennent en cette affaire.

Au procès du drame de Strépy, Paolo Falzone a affirmé ignorer le carnaval qui se tenait ce jour-là, contrairement à la version des proches des victimes qui jugent impossible de ne pas être au courant des festivités locales.

A Mons, le procès de Paolo et Antonino Falzone s'est poursuivi avec de nouveaux témoins appelés à la barre, notamment la question cruciale de savoir si le principal accusé, Paolo Falzone, avait ou non été au courant du carnaval organisé à cet endroit, le jour du drame. D'Andréa, frère d'une des victimes, a martelé : 'Vous habitez dans le quartier. Comment pouviez-vous ne pas être au courant qu'il y avait un carnaval ce jour-là?

' S'ils sont bien allés régulièrement à des activités carnavalesques, Paolo Falzone a affirmer ne pas être au courant du carnaval. Cependant, il a avoué avoir participé aux Soumonces de la Louvière, une semaine avant, et son avocat l'a aidé à confirmer ce sentiment. Des questions subsistent quant à son ignorance ou à sa connaissance du carnaval dans la région, ce qui risque d'entraîner des conséquences sur le procès et la culpabilité Prerequisitations pour les opportunités de travail.

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