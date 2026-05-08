Le Studio 100 et Radio 2 annoncent la création d'une comédie musicale intitulée 'Hallo Radio 2!', mettant en vedette Peter Van de Veire. Cette production, qui se déroulera dans le nouveau Studio 100 Theater à Hofstade, raconte l'histoire d'un fermier de pommiers devenu animateur radio dans les années 70. Le rôle principal est partagé entre Peter Van de Veire et Chris Van Tongelen. Google a également lancé une nouvelle fonctionnalité pour personnaliser les résultats de recherche.

Le Studio 100 et Radio 2 s'unissent pour créer une comédie musicale sur les débuts de la plus grande station de radio de Flandre. Gert Verhulst a annoncé cette nouvelle dans l'émission 'Goeiemorgen morgen!

'. Intitulée 'Hallo Radio 2!

', cette comédie musicale mettra en scène Peter Van de Veire, qui emmènera le public dans les années 70. Il s'agira de la première production dans le tout nouveau Studio 100 Theater à Hofstade. La comédie musicale raconte l'histoire de Thomas, un fermier de pommiers rêveur du Limbourg, qui se lance à corps perdu dans son rêve de devenir animateur radio pour Radio 2.

'Entre les disques, les jingles et les malentendus hilarants, non seulement son rêve radio grandit, mais aussi un amour inattendu', explique Studio 100. Une particularité de cette production est que le rôle principal est partagé entre deux personnalités bien connues. Le présentateur radio Peter Van de Veire et le chanteur et acteur Chris Van Tongelen, connu pour son rôle dans De Romeo's, incarnent tous deux le personnage de Walter, un producteur radio qui tente de maintenir ses programmes à flot.

Peter Van de Veire continuera à combiner cette comédie musicale avec son émission matinale sur Radio 2.

'Le fait que le personnage Walter porte le prénom de mon père me donne un sentiment de retour à la maison', confie-t-il. Le Studio 100 Theater est un théâtre temporaire qui doit encore être construit. Ce théâtre doit devenir, à partir de 2027, un lieu permanent pour les spectacles en direct de l'entreprise. Google a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir les sources qu'ils souhaitent voir en premier lors de leurs recherches.

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