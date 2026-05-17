Stunning Success and Unconventional Resources That Keep Marco Bezzecchi Afloat

With his impressive victories in the MotoGP championship and his unconventional methods of perseverance, Marco Bezzecchi shares how he overcomes the season-long pressures, relying on his family and a charming hobby to keep him going.

est devenu l'un des pilotes les plus en vue du championnat en étant le seul à tenir tête à Marquez en piste. Et l'Italien a confirmé au début de cette année en empochant trois victoires consécutives dès l'entame de saison (cinq de suite même si on compte les deux dernières courses 2025).

Le pilote Aprilia mène le championnat deux points devant son équipier. Une situation nouvelle pour l'Italien, qui assistait aux courses MotoGP avec son père quand il était petit. J'ai toujours rêvé de me battre pour des podiums en MotoGP, pour des victoires, de devenir pilote d'usine. Donc je vis quelque chose d'incroyable.

Et quand je suis à la maison avec ma famille et mes amis, on parle justement du passé, et je repense à ces moments où, en tant qu'enfant, je regardais le MotoGP depuis les tribunes. Je rêvais d'être à leur place. De rouler avec ces motos sur ces pistes incroyables. C'est assez dingue que j'y sois arrivé.

J'allais très souvent au Mugello, à Misano à Assen aussi quand j'étais tout petit. Il y a eu la chance que ma famille soit passionnée de MotoGP. La carrière s'est construite en famille, sainement, sans pression. Depuis, pour Marco, l'histoire s'écrit toujours avec les siens.

Il est un peu mon assistant sur les courses. Il m'aide à organiser mon week-end d'un point de vue logistique. Tout ce qui concerne mon casque, ma combinaison, tout ce dont j'ai besoin dans mon stand pour être prêt à sauter sur la moto. C'est un énorme soutien pour moi d'autant que, forcément, on se connaît depuis toujours. Nos liens sont très fort





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Motogp Struggle Support Strategy Hobby

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