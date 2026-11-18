Des pluies intenses ont causé des inondations à Landen. La ville mobilise les services techniques et les agents municipaux pour déboucher les caniveaux et prévenir les risques.

Les averses violentes qui se sont abattues sur la commune de Landen mardi soir et toute la nuit ont provoqué des problèmes d'inondation significatifs dans plusieurs quartiers de la ville. La combinaison d'une pluie abondante et de la chute massive de feuilles d'automne a entraîné le colmatage de nombreuses bouches d'égout, laissant les rues couvertes de grandes flaques d'eau stagnante.

Mobilisation des services techniques municipaux

La police des incendies et des secours (Brandweer) ainsi que les employés du service technique de la ville de Landen ont collaboré pour traiter les situations les plus critiques. Des obstacles importants ont été signalés sur plusieurs axes majeurs, notamment la Fabriekstraat, la Hannuitsesteenweg et la Roospoort, où l'eau restait piégée sur la chaussée, gênant la circulation.

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Stratégie de nettoyage et préventions

Le schépen Dirk Schampaert du parti Open Landen a confirmé que le personnel du magasin municipal inspectera l'ensemble du trajet à nouveau ce jour pour garantir la fluidité. En parallèle, tous les balayeurs de la ville sont déployés pour retirer systématiquement les feuilles mortes et autres débris, afin d'éviter la formation de nouveaux bouchons et de nouvelles inondations.

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Responsabilisation des citoyens landénois

Les autorités de Landen exhorte les résidents à rester particulièrement vigilants face aux conditions météorologiques changeantes. Toute personne repérant une bouche d'égout obstruée peut signaler le dysfonctionnement immédiatement via le formulaire de déclaration officiel mis à disposition par la ville, permettant une intervention rapide des équipes compétentes.

Succès des travaux d'infrastructure récents

Étudiant la situation, Dirk Schampaert souligne que les travaux récents réalisés sur la Karolingerslaan font désormais preuve de leur efficacité concrète. Le système permet désormais au volume d'eau de pluie de s'écouler sans obstacle vers les grands bassins d'érosion, assurant une collecte contrôlée et sécurisée du ruissellement dans ce secteur spécifique.