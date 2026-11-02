Alors que les marchés traditionnels déclinent, celui de Courcelles attire plusieurs milliers de visiteurs grâce à ses 80 commerçants et son ancrage historique depuis 1826.

Le marché de Courcelles constitue une véritable exception dans le paysage commercial belge contemporain. Alors que de nombreux marchés traditionnels subissent une désaffection notable et perdent progressivement leurs visiteurs, l'endroit reste extrêmement fréquenté avec plusieurs milliers de passages enregistrés chaque semaine. Cette vitalité surprenante s'explique par une forte fidélité de la clientèle et une offre locale bien installée qui résiste aux tendances modernes.

Une histoire locale forte avec des artisans prestigieux

L'ambiance particulière qui règne sur les lieux est renforcée par une histoire locale riche de deux siècles. Pour célébrer cette longévité, les commerçants ont arboré des costumes d'époque, créant une atmosphère unique saluée par les badauds. Les visiteurs apprécient grandement cette immersion historique qui change de la routine habituelle des courses quotidiennes.

Also read Meurtre à Charleroi : une quinquagénaire décède après une agression dans son logement

Matthias Van Den Buerie, rôtisseur ambulant originaire de Flandre, illustre parfaitement cette tradition intergénérationnelle. Depuis trois générations, sa famille régale les habitués chaque mercredi sur la place des Trieux. La famille Van Den Buerie est implantée sur ce marché depuis cinquante ans. Son grand-père a commencé ses activités ici en 1972, lorsque son père n'avait que six ans.

Plus de 80 commerçants font vivre cet espace public depuis 1826. Le marché a considérablement évolué au fil des décennies mais il a su rester un rendez-vous incontournable pour les résidents de la commune. Cette continuité permet de maintenir un lien social fort entre les producteurs et les consommateurs locaux.

Advertisement

Une attractivité régionale étendue bien au-delà des limites

Joël Hasselin, échevin du commerce, souligne que l'attraction du marché ne se limite pas aux seuls habitants de la commune. La fréquentation s'étend clairement sur toute la région environnante. Les visiteurs viennent des zones voisines jusqu'à Namur, et même jusqu'à la limite de Bruxelles pour bénéficier de l'offre proposée.

Les clients fidèles ne manquent ce rendez-vous hebdomadaire pour rien au monde. Une habituée précise qu'elle vient depuis sa plus jeune enfance, soit plus de 60 ans. Elle reste toujours enthousiasmée de voir les commerçants et les produits locaux proposés chaque semaine. Cette stabilité de la fréquentation démontre la robustesse du modèle économique local.

Un contraste avec la crise politique belge actuelle

La stabilité du marché de Courcelles contraste fortement avec l'instabilité politique nationale actuelle. En effet, les négociations budgétaires ont échoué une nouvelle fois au sein du gouvernement fédéral. Les principaux ministres de la coalition Arizona, réunis dimanche soir, n'ont pas réussi à trouver un compromis sur les efforts à réaliser pour réduire le déficit public.

En raison de cette impasse, le Premier ministre Bart De Wever a présenté sa démission au roi. Sa décision est actuellement tenue en suspens par le monarque belge. Ce contexte politique tendu montre que certains secteurs, comme le commerce de détail local, continuent de prospérer malgré les incertitudes macroéconomiques.

Advertisement

Une résilience économique face aux défis modernes

La réussite du marché de Courcelles repose sur une stratégie de fidélisation efficace. Les 80 commerçants misent sur la qualité de leurs produits et leur ancrage territorial pour retenir leur clientèle. Cette approche contraste avec les grandes surfaces qui peinent parfois à maintenir une fréquentation constante.

Les chiffres de fréquentation témoignent de cette réussite économique locale. Plusieurs milliers de personnes s'y rendent chaque semaine, générant un chiffre d'affaires significatif pour les artisans et producteurs. Ce modèle démontre qu'il est encore possible de faire prospérer le commerce de proximité en Belgique.