Succès et Renouveau : L'Inclusion Sportive des Personnes Handicapées en Province de Luxembourg Prend Son Envol

Un partenariat fructueux entre la Province de Luxembourg et la Ligue Handisports, soutenu par la Haute École Robert Schuman, a permis des avancées significatives dans l'inclusion sportive des personnes handicapées. Un nouvel appel à projets de 10.000 € est lancé pour développer des structures handisport, des activités pour déficiences intellectuelles et favoriser la reprise du sport post-réadaptation.

Depuis 2019, un partenariat solide et fécond lie le Service des Sports de la Province de Luxembourg à la Ligue Handisport s. Cette collaboration, amorcée il y a plusieurs années, a indéniablement marqué une étape décisive dans la promotion et la concrétisation de l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein du tissu associatif sportif provincial, englobant clubs et fédérations.

La synergie entre la Province, la Ligue Handisports et la Haute École Robert Schuman, un acteur pédagogique et de recherche essentiel dans la région, se manifeste par une stratégie multidimensionnelle axée sur la sensibilisation. Au fil des sept dernières années, ces trois entités ont joint leurs forces pour déployer un éventail d'actions visant à faciliter l'intégration des personnes porteuses de handicap dans le monde sportif. Ces initiatives prennent diverses formes, allant de journées de sensibilisation spécialement conçues pour informer et éduquer, à des conférences de haut vol réunissant experts, acteurs du terrain et personnes concernées, offrant ainsi des perspectives et des solutions concrètes. Cette approche proactive a permis de lever des barrières, de changer les mentalités et de créer un environnement plus accueillant et adapté pour tous les sportifs, indépendamment de leurs capacités. La Ligue Handisports exprime une profonde satisfaction quant aux fruits de ce partenariat. En l'espace de quelques années seulement, cette collaboration a non seulement raffermi les bases existantes mais a également permis l'éclosion de nouvelles activités sportives spécifiquement pensées pour et avec les personnes handicapées. L'impact est palpable : le nombre de clubs sportifs impliqués dans des démarches d'inclusion est passé de sept à quatorze, témoignant d'une dynamique positive et d'un engagement croissant de la part des structures sportives locales. Cette expansion géographique et thématique est un indicateur fort de la réussite de la stratégie mise en place. Pour soutenir cet élan, la Province de Luxembourg a manifesté son engagement financier renouvelé en débloquant une enveloppe de 10.000 € pour son quatrième appel à projet. Ce financement dédié vise à encourager et à soutenir de nouvelles initiatives innovantes dans le domaine du handisport et de l'inclusion sportive. Cet appel à projet structuré autour de trois axes majeurs démontre une vision claire et des objectifs précis pour continuer à faire progresser l'accessibilité et la pratique sportive pour tous. Les trois axes proposés pour les projets sont conçus pour répondre à différents besoins et niveaux d'engagement. Le premier axe met l'accent sur la création et le renforcement des structures handisports. Il vise à encourager la constitution de nouveaux clubs dédiés au handisport ou, de manière tout aussi importante, à soutenir l'inclusion effective de personnes porteuses de handicap au sein des clubs sportifs existants. Il s'agit de favoriser une intégration harmonieuse et pérenne, où chacun trouve sa place et peut s'épanouir. Le deuxième axe se concentre sur le développement d'activités sportives adaptées aux déficiences intellectuelles. Reconnaissant la spécificité de ces besoins, cet axe encourage la mise en place de programmes sportifs qui prennent en compte les particularités de ce public, favorisant ainsi leur participation active et leur bien-être. Enfin, le troisième axe, et non des moindres, établit un lien précieux avec le centre de réadaptation de l'hôpital de Libramont. L'objectif est de créer un pont entre le parcours de réadaptation médicale et la reprise progressive d'une activité sportive dans un cadre associatif. Ce lien permet aux personnes fréquentant le centre de réadaptation de retrouver le plaisir du sport, de maintenir leur condition physique et de se réintégrer socialement grâce à la pratique sportive encadrée, marquant ainsi une étape clé dans leur rétablissement et leur autonomie. Les dossiers de candidature pour cet appel à projet doivent être impérativement rentrés pour le 20 juin. Toutes les informations détaillées, les modalités de candidature et les documents nécessaires sont disponibles sur le site dédié : https://actidefis.be/, une plateforme conçue pour centraliser les informations et faciliter l'accès à ces opportunités





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