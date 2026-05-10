Successful Connection Theme at Floralies Festival, Encouraging Future Innovations and Partnerships

The Floralies festival, showcasing flowers, innovation, experience, and positivity, attracted a significant decrease in visitors compared to previous years. However, the theme of 'connection' has been successfully implemented this year, gathering thousands of visitors across ten days. 250 exhibitors representing ten nationalities, with a particularly large presence of young families, embellish the festival.

Lors de la précédente édition en 2022, le nombre de visiteurs n'avait pas tout à fait atteint les 70.000, soit 10% de moins qu'aujourd'hui pour ce festival international des fleurs et des plantes, qui s'est déroulé sur dix jours.

Les organisateurs en concluent donc que le thème de la connexion, choisi cette année, a porté ses fruits. Pendant dix jours, les fleurs, l'innovation, l'expérience et la positivité ont rassemblé des milliers de visiteurs à Gand. Les organisateurs font état de 250 exposants, d'une dizaine de nationalités et d'une présence particulièrement marquée de jeunes familles.

Le fait que tant de jeunes familles aient découvert les Floralies est peut-être pour nous le plus beau signe de cette édition, déclare Joke Schauvliege, sa présidente. La prochaine édition des Floralies aura lieu en 2030. L'organisation se tourne vers l'avenir et souhaite continuer à miser sur l'innovation, la coopération internationale, la végétalisation durable et un rapprochement encore plus fort avec les familles et la jeune génération. Cette édition a prouvé que les Floralies sont bien vivantes, conclut Mme Schauvliege.

Le besoin de beauté, de nature et de rencontres positives est plus grand que jamais. Cela nous donne énormément d'énergie pour la prochaine édition





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