Successions : Comment léguer son patrimoine à une association en Belgique

En Belgique, il est possible de léguer son patrimoine à une association, comme le Télévie. Ce guide explique les étapes, les droits de succession et l'importance du rôle du notaire pour une transmission efficace et conforme à la loi.

Après le succès retentissant du Télévie et l'atteinte d'un nouveau record de dons, la question de la transmission de patrimoine à des associations se pose avec acuité, notamment dans le cadre des successions.

En Belgique, il est parfaitement légal et possible de léguer tout ou partie de ses biens à une organisation à but non lucratif. Le processus, bien que simple en principe, requiert une attention particulière et une planification rigoureuse pour garantir que les volontés du testateur soient respectées et que les implications fiscales soient maîtrisées. Le notaire, Jean Martroye, explique que la liberté testamentaire est large, mais encadrée.

Le testateur dispose d'une grande latitude dans la répartition de ses biens, mais il doit tenir compte de la réserve héréditaire, c'est-à-dire la part minimale de l'héritage à laquelle certains héritiers, comme les enfants, ont droit. En l'absence d'enfants, cette contrainte disparaît, offrant au testateur une plus grande flexibilité dans l'organisation de sa succession.

Cependant, il est crucial de souligner qu'un testament est indispensable pour qu'une association puisse bénéficier d'un legs. Sans testament rédigé en bonne et due forme, l'association ne sera pas automatiquement considérée comme héritière. La clarté et la précision de la rédaction du testament sont donc primordiales pour éviter toute ambiguïté et garantir que les intentions du défunt soient fidèlement exécutées. Il est également important de considérer la situation du conjoint survivant, dont les droits doivent être respectés.

L'aspect fiscal est un élément déterminant à prendre en compte. Les droits de succession peuvent être substantiels, en particulier pour les héritiers éloignés tels que les neveux, nièces ou cousins, pouvant atteindre jusqu'à 80% dans certains cas.

Cependant, les fondations et associations bénéficient de taux de droits de succession réduits, généralement compris entre 7 et 12%. Le notaire suggère une approche équilibrée, permettant de satisfaire à la fois les volontés du testateur en faveur de ses proches et son désir de soutenir une cause qui lui tient à cœur. Le système du 'leg en duo', qui permet de répartir l'héritage entre des héritiers familiaux et une association, peut être une solution avantageuse.

La prudence est également de mise quant à la forme du testament. Un document mal rédigé peut être contesté en justice et potentiellement annulé. Il est donc essentiel d'anticiper l'évolution du patrimoine, d'éviter de fixer des montants précis qui pourraient devenir obsolètes au moment du décès, et de prévoir une clause de repli au cas où l'association choisie cesserait d'exister ou refuserait le legs. L'utilisation de pourcentages plutôt que de sommes fixes est souvent recommandée pour éviter ces écueils.

Enfin, il est crucial de se faire accompagner par un notaire pour sécuriser juridiquement les volontés du testateur et évaluer les conséquences civiles et fiscales de chaque option. Un don testamentaire, bien que motivé par un geste généreux, nécessite une préparation minutieuse pour garantir que les souhaits du défunt soient pleinement respectés et que la transmission de patrimoine se déroule en toute sérénité





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Succession Legs Association Télévie Notaire Droits De Succession Testament

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belgique : Toujours championne de la pression fiscale sur le travail selon l'OCDELe rapport de l'OCDE confirme que la Belgique a la pression fiscale la plus élevée sur le travail parmi les pays industrialisés, atteignant 52,5% pour une personne seule sans enfant. Cette situation freine les incitations à travailler et à embaucher.

Read more »

Intrusions de drones en Belgique : la Commission Défense nationale examine les incidents de l'automne 2025La Commission de la Défense nationale a examiné les intrusions de drones signalées en Belgique à l'automne 2025, ainsi que les controverses entourant la réponse du gouvernement, notamment l'achat de matériel anti-drones et les accusations de manipulation politique.

Read more »

Comment la Belgique décide-t-elle de l'aide humanitaire aux pays en crise ?Cet article explique comment la Belgique détermine les montants de l'aide accordée aux pays étrangers lors de crises humanitaires ou de catastrophes naturelles, en prenant l'exemple de l'aide au Liban et en détaillant le budget global consacré à l'aide humanitaire.

Read more »

Royaume-Uni : Une loi historique pour une génération sans tabac, la Belgique adopte une approche différenteLe Royaume-Uni adopte une loi interdisant la vente de cigarettes aux personnes nées après 2008, tandis que la Belgique poursuit son objectif d'une génération sans tabac avec une stratégie axée sur la prévention et la réduction de l'accessibilité.

Read more »

Belgique : Interdiction à vie du territoire pour les terroristes et personnes radicaliséesLa Chambre a approuvé une loi permettant d'interdire définitivement l'entrée en Belgique aux individus fichés par l'Ocam pour terrorisme ou radicalisation. Cette mesure renforce la sécurité nationale en comblant une lacune juridique existante.

Read more »

Aldi Belgique envisage l'ouverture dominicale, entraînant des mouvements sociauxAldi Belgique explore la possibilité d'ouvrir ses magasins le dimanche, suscitant l'inquiétude et la colère des employés. Des actions de protestation, notamment des arrêts de travail, ont déjà eu lieu dans une vingtaine de magasins en Flandre. Les syndicats dénoncent une pression concurrentielle et des conditions de travail inégales.

Read more »