Dans un match initialement équilibré, la Suisse a fini par exploser en deuxième mi-temps pour s'imposer largement face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) grâce à des buts de Mazanbi (2), Vargas et Xhaka sur penalty.

Le match de la phase de poules du groupe B de la Coupe du Monde oppose la Suisse à la Bosnie-Herzégovine au SoFi Stadium d'Inglewood à Los Angeles.

Les compositions d'équipe sont connues : pour la Suisse, Kobel dans les buts, Rodríguez, Akanji, Elvedi et Widmer en défense, Freuler, Xhaka et Aebischer au milieu, et Rieder, Embolo et Ndoye en attaque. Côté bosnien, Vasilj garde les filets, avec une défense composée de Kolašinac, Muharemović, Katić et Dedić. Le milieu est occupé par Memić, Alajbegović, Tahrović et Sunjić, et l'attaque est assurée par Džeko et Demirović.

La Suisse prend progressivement le contrôle du jeu lors du premier quart d'heure, tandis que la Bosnie semble consciente qu'elle devra marquer en contre-attaque. Les Helvètes, comme Dan Ndoye et Romeo Freuler, tentent他们的 frappe sans grand danger. Malgré quelques opportunités, notamment une alerte dans la défense suisse après une demi-heure de jeu où Edin Džeko parvient à se créer une chance, le match reste équilibré avant la pause.

Les deux équipes ont un nombre de tirs très proche : quatre pour la Suisse et trois pour la Bosnie. Après la mi-temps, la rencontre change de visage. À la 56e minute, Nathan Ndoye réalise une superbe bicyclette, détournée par le gardien Vasilj, mais le VAR signale un hors-jeu. Peu après, les deux sélectionneurs opèrent des changements pour dynamiser leurs attaques.

C'est alors que la Suisse débloque le score : Johan Michel (correction : Mazanbi) entre en jeu et trouve le chemin des filets, donnant l'avantage à la Nati. La Bosnie tente de réagir mais encaisse deux nouveaux buts, l'un de Ruben Vargas et l'autre de Johan Michel (correction : Mazanbi) à nouveau. En fin de match, la Suisse obtient un penalty, transformé par Granit Xhaka, portant le score final à 4-1.

Les Helvètes empochent une victoire importante dans cette phase de groupes, après une première mi-temps terne et une seconde half beaucoup plus spectaculaire. Ce succès lance parfaitement la campagne suisse dans ce tournoi, tandis que la Bosnie devra迅速 réagir lors de son prochain match





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