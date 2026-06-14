Suisse : le vote sur l'initiative anti-immigration s'annonce serré

La Suisse se prépare à voter sur une initiative anti-immigration qui vise à limiter la population du pays à 10 millions d'habitants d'ici 2050.

La Suisse se prépare à voter sur une initiative anti-immigration qui vise à limiter la population du pays à 10 millions d'habitants d'ici 2050. Cette initiative, soutenue par la droite radicale, divise profondément le pays et pourrait avoir des conséquences majeures sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne.

Le gouvernement et de nombreux partis politiques s'opposent à cette initiative, qualifiée de mesure 'anti-étrangers' par les Verts et de 'solution de façade' par les centristes. Le scrutin s'annonce serré, avec un léger avantage au 'non' dans les sondages, mais l'attaque 'terroriste' au couteau qui a eu lieu récemment pourrait influencer la mobilisation.

La Suisse a augmenté de 1,7 million de personnes depuis l'instauration de la libre circulation des personnes avec l'UE en 2002, principalement en raison de l'immigration, qui provient en grande majorité des pays européens. L'initiative prévoit que si la population suisse dépasse 9,5 millions d'habitants avant 2050, les autorités devront prendre des mesures correctives, notamment en matière d'asile et de regroupement familial.

Si la population dépasse 10 millions d'habitants avant 2050, la Suisse devrait dénoncer l'accord de libre circulation avec l'UE dans les deux ans, ce qui entraînerait la dénonciation de tous les accords bilatéraux de 1999. Le gouvernement redoute de graves conséquences pour certains secteurs économiques et pourrait compromettre les relations avec l'Union européenne, premier partenaire commercial du pays





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