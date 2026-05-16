Supermarchés : malgré l'inflation, les prix continuent de baisser

La grande distribution est en train de retenir son souffle pour ne pas augmenter ses prix en urgence et ne pas choquer le consommateur. Selon Pierre-Alexandre Billiet, cette situation s'explique par une concurrence exacerbée entre enseignes belges, mais aussi par la pression exercée par des plateformes internationales comme Shein, Temu ou Alibaba. La Belgique est devenue un terrain de jeu pour les acteurs internationaux. Les prix ne répondent plus à une logique économique normale, mais à une logique économique synthétique. C'est-à-dire que les prix sont maintenus artificiellement bas.

Sur une trentaine de produits de base, toutes les grandes enseignes ont réduit leurs prix entre fin février et mi-mai. Albert Heijn affiche la plus forte baisse, avec près de 7%, devant Delhaize (-5,5%).

Colruyt reste l'enseigne la moins chère au total, tandis qu'Aldi et Lidl se livrent une concurrence extrêmement serrée. Des produits du quotidien illustrent cette tendance. Le prix du kilo de bananes est ainsi passé de 1,29 euro à 1,15 euro chez plusieurs enseignes. Chez Albert Heijn, une salade iceberg est tombée sous les 90 centimes contre 1,29 euro quelques mois plus tôt.

Pour Pierre-Alexandre Billiet, cette dynamique va pourtant à l'encontre des mécanismes économiques classiques





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