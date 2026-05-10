Supporter du Slavia Prague déferle sur le terrain, stoppé en dernière minute de jeu

Un événement inédit a entouré le match Slavia-Sparta pendant plusieurs minutes, lorsque des supporters hurlant ont pénétré sur le terrain, sceller les fers de jeu. Une profonde indignation et des réactions fermes se libèrent par les protagonistes impliqués.

Le Slavia Prague, un des favoris du championnat tchèque qui menaient 3-2 contre le Sparta Prague lors de la Fortuna Arena, a été contraint de prendre le pas dès l'échappée suite à des débordements violent et aux attaquespar des fumigènes et des feux d'artifice de dizaines de supporters des deux équipes.

Des affrontements ont éclaté et plusieurs joueurs ont été visés, y compris le gardien Jakub Surovčík, qui a été agressé par un fumigène sur la nuque. Le président du Slavia, Jaroslav Tvrdík, a présenté ses excuses publiques et annoncé la fermeture immédiate de la tribune nord. La Fédération tchèque devra examiner ces incidents et risque de lourdes sanctions contre le Slavia





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