Suppression de la Fermeture Hebdomadaire des Commerces : Le Gouvernement Valide la Réforme

Le gouvernement a approuvé en deuxième lecture la suppression de l’obligation de fermeture hebdomadaire des commerces, permettant aux magasins d’ouvrir 7 jours sur 7 et jusqu’à 21h. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des commerces physiques face au commerce en ligne, mais suscite des réactions divergentes.

Le gouvernement a validé en seconde lecture, ce vendredi, la suppression de l’obligation de fermeture hebdomadaire des commerces. Cette initiative, portée par Eléonore Simonet, ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, autorisera les magasins à ouvrir sept jours sur sept et jusqu’à 21 heures, si les commerçants le souhaitent.

Cette décision marque une évolution significative dans la réglementation commerciale, répondant à une divergence croissante entre la législation existante et les réalités actuelles du marché. La ministre Simonet souligne que la loi actuelle ne reflète plus les attentes des consommateurs ni des commerçants, et qu’elle désavantage les commerces physiques face à la flexibilité dont bénéficient les plateformes de commerce en ligne, créant ainsi une distorsion de concurrence.

Elle insiste cependant sur le caractère facultatif de cette mesure, affirmant que l’objectif n’est pas d’imposer de nouveaux horaires, mais de donner aux commerçants la liberté de choisir ceux qui leur conviennent le mieux. L’ambition est de supprimer des obstacles considérés comme dépassés, afin de renforcer la compétitivité des commerces de proximité face à la montée en puissance des webshops et des enseignes étrangères.

Le texte doit encore être soumis au vote du Parlement, une étape prévue avant l’été, avant de pouvoir entrer en vigueur. Jusqu’à présent, la réglementation en vigueur imposait une fermeture hebdomadaire aux commerces, avec la possibilité d’obtenir des dérogations. Les horaires d’ouverture étaient également strictement encadrés : certains commerces étaient autorisés à ouvrir jusqu’à 21 heures le vendredi et la veille des jours fériés, tandis que la fermeture devait intervenir au plus tard à 20 heures les autres jours.

Des tentatives d’assouplissement de ces règles avaient déjà été envisagées lors de la précédente législature, mais elles n’avaient pas abouti en raison de l’opposition de certains acteurs du secteur. En l’absence d’un accord, une loi avait été adoptée pour renforcer les pouvoirs des communes en matière de lutte contre les nuisances liées à certains commerces. Cette nouvelle réforme représente donc une rupture avec les approches précédentes, privilégiant une plus grande liberté pour les commerçants.

L’impact potentiel sur le paysage commercial et la vie quotidienne des indépendants est au cœur des débats. La question de l’équilibre entre la flexibilité accrue et la protection des petits commerçants reste un enjeu majeur. Cette réforme suscite des réactions contrastées. Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) exprime une opposition ferme à cette mesure, la qualifiant de « décision irraisonnée » susceptible d’entraîner des conséquences négatives pour les petits commerçants.

Selon le SNI, cette flexibilité risque de bouleverser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des indépendants, sans pour autant garantir une augmentation de leurs revenus. L’organisation redoute une pression accrue sur les commerçants, qui pourraient se sentir obligés d’élargir leurs horaires d’ouverture pour rester compétitifs, même si cela n’est pas explicitement imposé. Le SNI estime que cette mesure profitera principalement aux grandes chaînes, qui disposent de ressources financières plus importantes pour s’adapter à ces nouvelles exigences.

À l’inverse, Comeos, la fédération du commerce et des services, se félicite de cette décision, la considérant comme une opportunité pour les commerçants d’adapter leurs horaires d’ouverture aux besoins de leur clientèle. Le débat reste ouvert et l’issue du vote parlementaire déterminera l’avenir de cette réforme





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