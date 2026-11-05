Suppression des provinces wallonnes : Le gouvernement cherche une majorité des deux tiers

Le gouvernement wallon crée un commissariat pour piloter l'abolition des provinces d'ici 2031. Une réforme exigeant le soutien de l'opposition pour voter la majorité des deux tiers nécessaire.

Le gouvernement wallon, dirigé par la coalition MR-Engagés, a officiellement entamé la procédure administrative visant à supprimer les provinces de la région. L'objectif affiché par les responsables politiques est d'achever ce processus structurel d'ici l'année 2031. Cette initiative majeure nécessite une mobilisation politique particulière au sein du Parlement wallon.

Création d'un commissariat pour piloter la réforme

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, François Desquesnes, a annoncé la mise en place d'un commissariat spécifique dédié à ce projet. Cette structure a pour mission principale de coordonner la logistique complexe de l'abolition des entités provinciales. Le ministre a rappelé que cette réforme institutionnelle implique le transfert de droits, d'obligations, de personnel et bien sûr, il faut organiser tout cela. Les premiers transferts de compétences sont prévus dès l'année prochaine selon le calendrier confirmé en commission.

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Obstacle de la majorité des deux tiers à surmonter

Concrètement, la suppression des provinces ne peut pas être votée à la majorité simple. Elle exige l'approbation d'une majorité des deux tiers des députés présents au Parlement wallon. Cette contrainte constitutionnelle oblige la majorité au pouvoir à chercher activement le soutien de députés de l'opposition. Le ministre-président Adrien Dolimont explique que cette démarche vise à mettre fin aux doublons et à la démultiplication de structures administratives jugées inefficaces.

Sans cette union parlementaire élargie, le décret spécial restera lettre morte. C'est pourquoi les negotiations sont actuellement en cours pour convaincre les groupes opposants de rallier ce projet de société. Le gouvernement espère obtenir un vote favorable sur la suppression des provinces dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cette urgence politique contraste avec les délais d'application réalistes fixés à 2031.

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Scepticisme de l'opposition sur l'efficacité réelle

L'opposition wallonne, représentée par les partis PS, Ecolo et PTB, exprime de sérieuses interrogations sur les modalités de cette réforme. Le député PS Laurent Devin questionne directement la faisabilité des transferts immédiats. Il demande quels transferts pourront effectivement intervenir dès 2027 étant donné la complexité administrative. Le chef de groupe Ecolo, Stéphane Hazée, juge que la discussion doit rendre le gouvernement plus précis sur les impacts concrets.

Germain Mugemangango du PTB craint qu'il n'y ait pas d'économies en supprimant les provinces si le personnel est simplement transféré vers d'autres services. Christie Morreale du PS souligne qu'il reste plusieurs chemins possibles sur beaucoup de points. Les critiques suggèrent que cette réforme pourrait être une austérité déguisée sans gain d'efficacité réel pour les citoyens.