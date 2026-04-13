Surcharges et tensions au sein des services sociaux: les syndicats dénoncent une crise

Les syndicats alertent sur une surcharge de travail importante au sein des services sociaux, dénonçant un climat de travail tendu et des recrutements insuffisants. Un événement controversé impliquant un mandataire politique a exacerbé les tensions.

Le personnel des services sociaux est actuellement en proie à une situation de surcharge de travail préoccupante, comme l'ont souligné les syndicats, notamment après le dépôt d'un préavis de grève. Suite à ce dépôt, l'autorité compétente a réagi en embauchant cinq personnes. Toutefois, ces recrutements, loin de résoudre la crise, se sont avérés insuffisants puisque l'une des nouvelles recrues a déjà démissionné, tout comme une responsable de service. Cette situation exige donc de nouveaux recrutements dans un contexte déjà tendu.

Marc Snappe, le secrétaire régional de la CSC, explique que nous sommes début avril et que la plus importante vague d'exclusions est imminente, ce qui met encore plus de pression sur les équipes déjà débordées. La dégradation de la situation, combinée à l'imminence de la période la plus critique de l'année pour les services sociaux, crée une tension palpable au sein des équipes et soulève des questions quant à la capacité du service à répondre aux besoins des usagers.

Un autre point de friction majeur réside dans le climat de travail. Les syndicats dénoncent un hypercontrôle sur le travail des travailleurs sociaux. Les dossiers sont minutieusement scrutés de A à Z par le pouvoir politique, ce qui génère une pression supplémentaire et entrave le bon fonctionnement du service. Un événement spécifique a particulièrement mis le feu aux poudres. Un mandataire politique de la majorité, au niveau du Conseil de l'action sociale, a déposé lui-même une demande d'aide sociale, alors qu'il n'en avait pas besoin, dans le seul but de tester le délai de traitement de cette demande. Cette action, perçue comme une provocation et une instrumentalisation du système, a suscité l'indignation des travailleurs sociaux et des syndicats.

La CSC a déposé une plainte formelle auprès du ministre wallon des Pouvoirs locaux, François Desquenes, afin qu'il intervienne et clarifie la situation. Cette démarche témoigne de la gravité de la situation et de la nécessité d'une intervention rapide et efficace pour rétablir un climat de confiance et de respect au sein du service. La présidente du CPAS, Héloïse Renard (MR), a choisi de ne pas commenter ce dossier publiquement, arguant que la gestion de cette affaire devait se faire à huis clos. Elle a cependant souligné que chacun est libre de ses actes, mais qu'une certaine tenue est requise et que des mesures seront prises en cas de dérives.

En ce qui concerne le manque d'effectifs, Héloïse Renard assure qu'une procédure de recrutement est en cours. Elle se dit étonnée par l'action des syndicats, affirmant que des contrats ont été pérennisés, du personnel supplémentaire a été recruté et des solutions ont été proposées pour réaménager les locaux. Selon elle, l'action syndicale soulève des questions et s'apparente à une grève politique.

La divergence de points de vue entre les syndicats et la direction du CPAS met en évidence les difficultés et les tensions qui persistent au sein des services sociaux, et ce malgré les efforts de recrutement et de réaménagement. La situation actuelle pose la question de la gestion des ressources humaines, du respect des professionnels du secteur et de la capacité du système à répondre aux besoins croissants de la population. L'enjeu est de taille, car il concerne la dignité des usagers et la qualité des services offerts par les services sociaux.





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