Surendettement et nouvelles applications de paiement différé : les enjeux et les solutions

Le surendettement est un problème croissant qui touche de plus en plus de jeunes et d'adultes, alimenté par les nombreuses formes de crédit à la consommation. Giorgia Pergolizzi, à Mons, anime des ateliers de prévention au surendettement dans la Haute École du Hainaut. Les autorités prévoient d'encadrer les nouvelles applications de paiement différé et les assimiler à des crédits à la consommation contrôlés par la Banque Nationale. Cependant, le surendettement ne touche pas uniquement les jeunes, mais aussi des adultes qui peuvent être entraînés dans une spirale d'endettement par des achats compulsifs. Des parcours de vie fragilisés, des accidents personnels ou des dépendances peuvent également contribuer à ce problème. Les services de paiement différé sont dans le viseur des pouvoirs publics, car ils échappent à tout contrôle et peuvent endetter les jeunes. La procédure judiciaire, créée en 1999, permet aux personnes surendettées de repartir sur de nouvelles bases pendant cinq à sept ans, mais les causes profondes de l'addiction à l'achat peuvent encore réapparaître. Dans une société où consommer est devenu un réflexe permanent, la frontière entre facilité financière et spirale de l'endettement semble plus mince que jamais.

Le surendettement touche de plus en plus de jeunes consommateurs et d'adultes, alimenté par les nombreuses formes de crédit à la consommation telles que les cartes de crédit, les réserves d'argent, les paiements fractionnés et les applications de paiement différé.

Giorgia Pergolizzi, à Mons, anime des ateliers de prévention au surendettement dans la Haute École du Hainaut. Elle constate que nous vivons dans une société de surconsommation permanente, où les jeunes sont constamment exposés à la publicité et à la stimulation continue. Les nouvelles applications de paiement différé, comme Klarna, permettent d'acheter maintenant et payer plus tard, mais les frais arrivent vite et peuvent rapidement entraîner des problèmes de paiement.

Les autorités prévoient d'encadrer ces applications et les assimiler à des crédits à la consommation contrôlés par la Banque Nationale. Cependant, le surendettement ne touche pas uniquement les jeunes, mais aussi des adultes qui peuvent être entraînés dans une spirale d'endettement par des achats compulsifs. Des parcours de vie fragilisés, des accidents personnels ou des dépendances peuvent également contribuer à ce problème.

Les services de paiement différé sont dans le viseur des pouvoirs publics, car ils échappent à tout contrôle et peuvent endetter les jeunes. Les conséquences peuvent devenir dramatiques lorsque les dettes deviennent impossibles à rembourser. La procédure judiciaire, créée en 1999, permet aux personnes surendettées de repartir sur de nouvelles bases pendant cinq à sept ans, mais les causes profondes de l'addiction à l'achat peuvent encore réapparaître.

Dans une société où consommer est devenu un réflexe permanent, la frontière entre facilité financière et spirale de l'endettement semble plus mince que jamais





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