Surprescription des scanners : enjeux de santé publique et risques radiologiques

Analyse des risques liés aux rayonnements ionisants dans l'imagerie médicale, avec focus sur la surutilisation des CT‑scan, les données américaines et européennes, et les recommandations pour une prescription plus raisonnée.

L'imagerie médicale occupe aujourd'hui une place centrale dans le processus de diagnostic. Les technologies comme le scanner, la scintigraphie, l'IRM, la radiographie ou l'échographie permettent aux spécialistes d'observer l'intérieur du corps avec une précision jamais atteinte auparavant.

Cette capacité à visualiser les structures internes améliore indéniablement la prise en charge des patients, mais elle s'accompagne également de risques liés aux rayonnements ionisants, principalement utilisés par les scanners et les radiographies. Les scanners emploient des rayons X à forte dose, tandis que les radiographies utilisent des quantités nettement plus modestes. L'exposition à ces rayonnements constitue un facteur reconnu de cancer secondaire, bien que l'ampleur du risque reste difficile à quantifier avec précision.

Selon l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), moins d'un pour cent des cancers chez l'adulte serait attribuable aux rayonnements ionisants employés à des fins diagnostiques, chiffre qui contraste avec l'absence de données chiffrées de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN).



Une étude américaine publiée en avril 2025 dans le JAMA Internal Medicine a évalué l'impact de la surprescription de scanners sur la santé publique.

Cette recherche a fait état d'une proportion importante d'examens jugés superflus : entre 20 et 40 % des scanners seraient inutiles, avec des pointes atteignant 70 % pour certaines procédures au niveau européen. En Belgique, le taux de scanners inappropriés serait inférieur à 10 %, et 75 % des examens seraient pleinement justifiés.

Face à ces chiffres, la présidente de la Mutualité chrétienne, Élise Derroitte, a appelé les médecins à réduire les prescriptions de CT‑scan afin de limiter les expositions inutiles. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la prévention quaternaire, qui vise à éviter la sur‑utilisation des interventions médicales, tant pour protéger la santé des patients que pour maîtriser les coûts du système de santé.





Michaël Dupont, inspecteur‑expert médecin à l'AFCN depuis novembre 2024, souligne que l'interprétation des données doit rester prudente, en tenant compte des biais méthodologiques. Les doses reçues varient en fonction du type d'appareil, de la zone étudiée et du protocole employé. Les études sont souvent basées sur des modèles mathématiques extrapolant les effets de hautes doses, ce qui complique l'évaluation du risque réel.

Des études de cohorte rétrospectives, comparant des groupes de patients ayant ou non subi un scanner, offrent une perspective différente, mais elles ne permettent pas d'établir une causalité directe. Le radiologue Pierre‑Julien Bruyère, chef du service d'imagerie médicale de l'hôpital de la Citadelle à Liège, rappelle que le motif de l'examen peut lui‑même constituer un facteur de confusion : un patient souffrant d'une douleur abdominale peut développer un cancer plusieurs années plus tard, mais il est difficile de déterminer si l'exposition au scanner ou la pathologie initiale en est la cause.

Cette complexité souligne la nécessité d'une prescription raisonnée, basée sur une évaluation précise du bénéfice clinique versus le risque radiologique, afin d'assurer le meilleur équilibre entre qualité des soins et responsabilité sanitaire





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