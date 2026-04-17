Surprise Danoise à la Flèche Brabançonne : Anders Foldager s'impose au sprint

Le jeune coureur danois Anders Foldager a remporté la 66e édition de la Flèche Brabançonne, une course d'un jour réputée, devançant Quinten Hermans au terme d'un sprint disputé. Les Français Benoît Cosnefroy et Romain Grégoire ont complété le podium.

La 66e édition de la Flèche Brabançonne , une classique du calendrier cycliste, a été le théâtre d'une surprise de taille ce vendredi, avec la victoire du Danois Anders Foldager , membre de l'équipe Jayco AlUla. Sur un parcours exigeant de 162,6 kilomètres reliant Beersel à Overijse, le coureur de 24 ans a démontré une forme remarquable pour s'adjuger son deuxième succès professionnel. Il a réglé au sprint un groupe restreint de prétendants, devançant Quinten Hermans (Pinarello Q36.

5) dans un final haletant. Les couleurs françaises ont brillé puisque Benoît Cosnefroy (UAE Emirates-XRG) et Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ont respectivement pris la troisième et la quatrième place, témoignant de la belle bataille menée par les tricolores sur ces terres flamandes. La course a été animée par une série d'attaques audacieuses qui ont façonné le dénouement. Dès 33 kilomètres de l'arrivée, Romain Grégoire a tenté sa chance dans l'avant-dernier passage de la Moskestraat, une ascension courte mais intense de 500 mètres avec une pente moyenne de 8 %. Son attaque a forcé le rythme, mais Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) est parvenu à revenir sur lui. Les deux hommes ont collaboré en tête pendant six kilomètres avant d'être rejoints par Benoît Cosnefroy, créant un trio de tête prometteur. La course n'a cessé de se recomposer, avec l'arrivée de plusieurs autres coureurs en contre-attaque, notamment le Néerlandais Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), le Danois Anthon Charming (Uno-X Mobility) et Milan Vanhove (Flanders Baloise), suivis peu après par Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets). Ce groupe élargi a navigué en tête à l'approche du dernier tour du circuit local, long de 19 kilomètres, conservant une courte avance sur le peloton principal. Malgré une avance qui ne dépassait pas une dizaine de secondes sur le peloton à ce stade, le groupe de sept coureurs a réussi à maintenir son effort. Ils n'ont été repris que dans les premières pentes de la montée finale, le long du virage en S d'Overijse, un segment de 1,3 kilomètre avec une pente moyenne de 3,8 %. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) a lancé une offensive lointaine dans cette ascension, mais son attaque a été neutralisée. C'est dans la confusion générale qui a suivi que Anders Foldager a trouvé l'ouverture, émergeant pour s'imposer. Cette victoire marque le deuxième succès de sa carrière professionnelle, succédant à une étape remportée sur le Tour de Slovaquie en 2024. L'absence des grands favoris belges, Remco Evenepoel et Wout van Aert, vainqueurs des éditions précédentes, a sans doute ouvert la voie à de nouvelles menentukan. Cette Flèche Brabançonne confirme ainsi sa réputation de course imprévisible, offrant une plateforme aux coureurs désireux de marquer les esprits et de décrocher une victoire de prestige au sein du peloton professionnel





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