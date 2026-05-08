Survivant les inondations de juillet 2021 : les récits de sept jeunes

Un documentaire retrace les expériences de sept jeunes qui ont survécu aux inondations de juillet 2021. Wendy et Anaïs, qui vivaient à Verviers, ont dû quitter leur maison alors que les eaux montaient dangereusement. Ils partagent leurs expériences et les leçons apprises pendant cette nuit d'angoisse.

Le bruit de l'eau qui monte, les coupures d'électricité, les appels aux secours restés sans réponse. Pour les habitants des communes sinistrées, les images des inondations de juillet 2021 restent gravées dans les mémoires.

À l'époque, Wendy et sa sœur Anaïs vivaient à Verviers avec leurs parents lorsque les premières infiltrations apparaissent dans leur maison. On a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait de l'eau dans certaines caves, raconte Wendy. Au départ, la situation ne semble pas alarmante. J'ai vu que l'eau commençait juste à couler un tout petit peu dans la cave.

Je me suis dit que ce ne serait rien, juste un peu d'eau, raconte Anaïs. Mais au fil des heures, le niveau grimpe dangereusement. Avec leur père, Wendy descend vérifier les pompes installées dans la cave pour tenter d'évacuer l'eau. Au fur et à mesure, l'eau montait de plus en plus, explique-t-elle.

Anaïs préfère rester à l'étage. Je savais bien que j'allais commencer à stresser. Quand j'ai vu que l'eau montait beaucoup trop fort, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose, raconte-t-elle. La situation devient critique lorsque l'électricité menace de céder.

Ma maman m'a dit : 'Ne descends pas, il y a l'électricité qui a sauté dans la cave', raconte Anaïs. Malgré le danger électrique, elle et son père restent dans l'eau. C'est parce qu'on avait des bottes en caoutchouc qu'on a survécu. Sinon, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui, raconte Wendy.

Une nuit d'angoisse à VerviersLe 14 juillet, alors que les secours sont débordés et que de nombreuses familles restent bloquées chez elles, la famille décide finalement de quitter la maison pour se réfugier chez des voisins. Vers 3 heures du matin, Wendy retourne près de la maison avec sa mère pour récupérer son père. C'est à ce moment que tout bascule. J'ai voulu essayer de rentrer, sauf que le courant était trop fort, raconte la jeune femme.

C'est là que je me suis fait emporter dans la rue, tout près de la Vesdre. Anaïs assiste, impuissante, à la scène. Je vois ma sœur partir petit à petit et je me dis : 'Je ne vais plus jamais revoir ma sœur.

' Dans le courant, Wendy perd tout contrôle. Je n'arrivais pas à me relever. Le courant était trop fort. Je me souviens avoir touché des chaussures, des objets métalliques dans l'eau.

Paniquée, elle appelle à l'aide. Des amis présents à proximité parviennent finalement à la récupérer. Ils m'ont relevée et serrée dans leurs bras. Aujourd'hui encore, Wendy peine à expliquer comment elle a survécu.

J'ai l'impression qu'il s'est passé un miracle. Ce sont des bottes qui m'ont sauvée. Une génération marquée par la catastropheWendy et Anaïs font partie des sept jeunes rencontrés dans le documentaire 'Les enfants des inondations'. Tous racontent comment ces journées ont bouleversé leur adolescence.

À Pepinster, Paul et Lucie sont restés bloqués plus de douze heures sur le toit de leur maison. À Fronville, Timéo a vu son camping être englouti. Léa, fille de pompier, est restée coincée dans un centre de vacances à Theux avec son petit frère. Cinq ans après la catastrophe, chacun tente encore de composer avec les souvenirs, les traumatismes et la peur de voir la pluie revenir.

Le documentaire 'Les enfants des inondations' sera diffusé ce vendredi 8 mai à 19h50 sur RTL tvi et est déjà disponible en streaming sur RTL play





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