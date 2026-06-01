Suspects originaires d'Europe de l'Est linked to Louvre jewel heist

Investigation into the theft of jewels from the Louvre Museum in October 2025 is focusing on a diamond market in Antwerp, Belgium. The suspects, arrested in Belgium, may be linked to the heist. The investigation is still ongoing to determine if there is a connection between the suspects and the four individuals currently in custody in France. The suspects are suspected of breaking into the Louvre on October 19, 2025, to steal jewels worth 88 million euros. No trace of the stolen goods has been found.

Des suspects originaires d'Europe de l'Est, interpellés en Belgique, pourraient être liés au vol des joyaux de la Couronne au Louvre en octobre 2025. La piste du marché noir du diamant à Anvers est désormais au coeur de l'enquête franco-belge.

Une enquête conjointe aurait été ouverte par la France et la Belgique, mais le parquet de Paris n'a ni confirmé ni infirmé cette information. Les photos ont été découvertes sur les téléphones portables de suspects originaires d'Europe de l'Est, spécialisés dans le vol de marchandises, selon les médias. L'analyse des images est toujours en cours.

D'après des sources judiciaires, l'enquête doit déterminer s'il existe un lien entre les personnes appréhendées en Belgique et les quatre suspects actuellement en garde à vue en France. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir pénétré dans le Louvre le 19 octobre 2025 pour dérober des joyaux de la Couronne d'une valeur estimée à 88 millions d'euros. Aucune trace du butin n'a pour l'heure été retrouvée.

L'incident a fait la une des journaux internationaux et a suscité un débat sur la sécurité du musée. L'ancien directeur a depuis démissionné





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