Suspendre la suppression des horaires papier dans les transports : une victoire pour l'inclusion numérique

Le ministre a suspendu sa décision de supprimer les horaires papier dans les arrêts de transport en commun, invoquant la nécessité d'un rapport détaillé. Cette mesure, jugée illégale au regard du décret wallon de 2024, a été critiquée pour son risque d'exclusion. Les partis PS et PTB réclament que tout déploiement de QR codes s'accompagne obligatoirement de supports physiques accessibles à tous.

La décision de suspendre l'exécution de la mesure visant à supprimer les horaires papier dans les arrêts de transport en commun a été saluée comme une victoire pour l'inclusion.

Cette mesure, considérée comme illégale au regard du décret wallon de 2024 garantissant l'accès au service public en dehors du numérique, a suscité de vives critiques de la part des partis politiques et des citoyens. Le revirement intervient après des mois de débats où l'exigence d'une alternative matérielle aux QR codes était relayée par des associations et des élus.

L'annonce intervient alors que plusieurs transports publics envisagent de numériser leurs informations, soulevant des questions sur l'accessibilité pour les personnes âgées, les précaires ou ceux ne possédant pas de smartphone. Le ministre a donc choisi de surseoir à l'application de sa décision initiale dans l'attente d'un rapport circonstancié qui devra évaluer les impacts concrets de la suppression des supports papier.

Ce délai permet d'inclure dans la réflexion les besoins des usagers les plus vulnérables et de respecter le cadre légal wallon, qui oblige à maintenir une pluralité de canaux d'information. Les réactions politiques ont été quasi unanimes à saluer ce revirement, tout en rappelant que la vigilance doit rester de mise pour éviter toute forme d'exclusion numérique.

Le PS, par la voix de Mélissa Hanus, a confirmé que les QR codes ne posaient pas de problème en tant que tels, à condition qu'ils soient systématiquement complétés par des horaires physiques accessibles à tous. De son côté, le PTB a souligné ne pas s'opposer au progrès numérique en soi, mais à un basculement qui marginaliserait une partie de la population.

Cette suspension constitue donc un rappel important : l'innovation technologique doit se faire au bénéfice de tous, et non au détriment des plus fragiles. Il s'agit désormais de construire un modèle de transport public qui intègre pleinement l'accessibilité comme principe fondamental, en garantissant que chaque usager, quel que soit son âge, son niveau de vie ou sa maîtrise du numérique, puisse accéder aux informations essentiels sans obstacles.

Le rapport attendu devra donc formuler des propositions concrètes pour concilier digitalisation et inclusion, en s'appuyant sur les expériences des régions qui ont su préserver des supports alternatifs. Dans l'intervalle, les arrêts de bus et de tram conserveront leurs panneaux d'horaires traditionnels, offrant une solution de secours indispensable à celles et ceux qui ne peuvent se reposer sur un téléphone intelligent. Cette affaire illustre plus largement les tensions sociétales autour de la transition numérique, qui doit être accompagnée plutôt qu'imposée.

Elle rappelle également le rôle des institutions publiques dans la protection des droits fondamentaux, notamment l'accès égal aux services de mobilité. En définitive, la suspension de la mesure n'est pas un simple temps mort, mais une opportunité de repenser la politique de communication des transports en commun en y intégrant dès le départ les impératifs d'équité et de non-discrimination.

Les mois à venir seront décisifs pour déterminer si les décideurs sauront tirer les leçons de cette controverse et proposer un cadre durable où le numérique viendra enrichir, et non remplacer, les canaux existants. La mobilisation citoyenne aura donc été un frein utile contre une numérisation précipitée, et permettra peut-être d'inspirer d'autres secteurs confrontés à des enjeux similaires d'accessibilité universelle





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transports Publics Accessibilité Numérisation Exclusion Wallonie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roland-Garros 2024 : La relève du tennis masculin en pleine émergencePhilippe Dehaes analyse le début de la deuxième semaine de Roland-Garros, soulignant l'émergence d'une nouvelle génération et l'incertitude qui règne après le forfait de Jannik Sinner.

Read more »

La revue de presse : est-il plus urgent d’investir dans les services de pompiers que dans de nouveaux F-35 ?Rues inondées, voitures piégées : 'cette séquence orageuse est la plus dévastatrice depuis les inondations de 2021',...

Read more »

Fermeture nocturne de la direction Merksem vers les Pays-Bas pour préparer l'ouverture de nouveaux tronçons de la bypass temporaire de l'OosterweelLa direction Merksem vers les Pays-Bas a été fermée pendant la nuit afin de préparer l'ouverture de deux nouvelles parties de la bypass temporaire de l'Oosterweel. Trois fermetures nocturnes sont prévues ce mois-ci. Cet automne, Lantis, maître d'ouvrage de l'Oosterweel, souhaite ouvrir le prolongement de la bypass vers les Pays-Bas entre Anvers-Est et l'AFAS Dome, ainsi qu'une nouvelle partie nord de la bypass vers Gand et Bruxelles. Cette bypass temporaire remplace le viaduc de Merksem, qui doit être démoli en attendant les tunnels sous le canal et l'enfouissement de la R1 dans le cadre du projet Oosterweel. Les travaux comprennent des revêtements routiers, des adaptations de la signalisation horizontale et des aménagements de bretelles d'autoroute. Pour limiter les désagréments, ils sont principalement nocturnes : la R1 direction Pays-Bas sera entièrement fermée près de l'AFAS Dome entre 1h30 et 3h15. Pour les autres travaux, le nombre de voies disponibles sur la R1 sera réduit de manière temporaire, dans les deux sens, sans fermeture complète. Lantis conseille aux usagers de bien préparer leurs déplacements et de suivre la signalisation sur place.

Read more »

Alertes orages : la Wallonie et Bruxelles-Capitale touchées pour plus de 24 heuresLa Belgique fait face à une nouvelle alerte météo avec des orages violents attendus sur une période prolongée. Les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale sont les plus touchées. Les autorités recommandent aux habitants de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires. Les conséquences des récents orages sont encore visibles dans plusieurs régions du pays, avec des dégâts importants signalés par les pompiers. Les habitants doivent faire preuve de prudence et éviter les zones à risque.

Read more »