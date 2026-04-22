Suspense en D2 FFA : Verviers et Onhaye à l'assaut de la D1 Amateur

Le Stade Verviers et le RCS Onhaye se disputent le titre de D2 FFA et l'accès à la D1 Amateur lors de la dernière journée de championnat. Ganshoren pourrait également se mêler à la course, créant un scénario potentiellement inédit avec trois champions à départager.

L'attente est à son comble pour le dénouement de la saison en D2 FFA ! Il y a un an, le Stade Verviers et le RCS Onhaye étaient déjà au bord de la montée en D1 amateur, mais ont échoué de justesse.

Verviers a perdu contre Habay-la-Neuve (0-1), tandis qu'Onhaye a vu Meux s'imposer aux tirs au but. Cette saison, les deux équipes sont à égalité de points (64) et de victoires (19), rendant le goal-average inutile pour déterminer le champion. Elles doivent toutes deux remporter leur dernier match, Verviers à Jette et Onhaye à Tilff, pour s'assurer du titre.

Cependant, Ganshoren, à deux points, pourrait encore s'immiscer dans la course, créant potentiellement un scénario avec trois champions à départager. Les pronostics penchent pour une victoire des deux leaders, ce qui mènerait à un test-match sur terrain neutre. Le perdant de ce test-match pourrait encore tenter sa chance via un tour final début mai.

Seules quatre équipes (Verviers, Onhaye, Ganshoren et Flénu) ont obtenu la licence D1 FFA, ce qui signifie que le tour final se déroulera à trois équipes selon une formule encore à valider. Cette formule pourrait impliquer un exempt au premier tour, suivi d'une finale, ou un système de matchs aller-retour entre les trois équipes, avec départage aux tirs au but en cas d'égalité.

L'effervescence est palpable à Onhaye, un petit village de 1200 habitants, où les supporters se préparent à une potentielle 'première finale'. L'équipe s'efforce de rester calme, tandis que les supporters cherchent des moyens de transport supplémentaires. Le club, dirigé par Jean-Yves Ska depuis six ans, a été fondé en 1963 à l'initiative du député-bourgmestre Christophe Bastin. La déception de la défaite aux tirs au but contre Meux la saison dernière est encore vivement ressentie à Onhaye.

Ska se montre prudent quant aux perspectives d'un test-match ou d'un nouveau tour final. Il souligne la difficulté de digérer l'échec de l'année précédente, où l'équipe n'avait pas été dominée. L'espoir est grand à Onhaye, d'autant plus que deux autres équipes dinantaises ont récemment remporté des titres dans les provinciales namuroises, ce qui est perçu comme un signe positif.

La tension monte au fur et à mesure que la fin de la saison approche, et les supporters d'Onhaye rêvent de voir leur équipe enfin accéder à la D1 FFA, après des années d'efforts et de sacrifices. La situation est complexe et incertaine, mais la passion et l'enthousiasme sont à leur comble dans le petit village des hauteurs de Dinant





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