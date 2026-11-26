Le conseil communal de Saint-Gilles a été suspendu une demi-heure à cause des interruptions de la députée Ludivine de Magnanville lors d'un débat sur le mobilier urbain.

La séance du conseil communal de Saint-Gilles a connu une interruption majeure jeudi soir, entraînant une suspension de trente minutes. Ce trouble a été provoqué par les interventions brutales de la députée bruxelloise Ludivine de Magnanville, membre du parti MR, qui a interrompu les débats depuis la salle du public.

Interruption brutale du débat public

La députée, qui n'est pas élue au conseil communal de la commune, a enfreint le règlement intérieur en s'exprimant oralement alors que seul le public était concerné. Son intervention a eu lieu durant une question posée par la conseillère Narjisse Aouad (Ecolo) à la première échevine Catherine Morenville. Le ton s'est rapidement envenimé, rendant les échanges inaudibles et forçant la présidence à intervenir.

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Origine des tensions autour des bancs

Le conflit faisait suite à des propos tenus le 6 novembre par Ludivine de Magnanville sur la chaîne LN24. La députée y avait déclaré ne pas accepter qu'un banc public soit laissé à disposition pour dormir. Ces remarques, formulées sans citer son nom, ont servi de base à l'interpellation de Narjisse Aouad sur l'accessibilité du mobilier urbain pour les personnes sans-abri.

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Refus de se calmer et conséquences

Malgré l'avertissement de la présidente du conseil, la députée MR a continué à intervenir avec force durant la réponse de Catherine Morenville. Le bourgmestre a même évoqué l'article 98 de la Nouvelle loi communale, permettant l'expulsion des trouble-fêtes, mais sans effet immédiat. La séance a repris dans un brouhaha permanent, après que la présidente eut invité Ludivine de Magnanville à formuler une interpellation citoyenne pour la prochaine réunion.

Reconnaissance des torts et position maintenue

Dans un communiqué adressé à l'agence Belga, Ludivine de Magnanville a reconnu ne pas avoir été habilitée à couper la parole ni à hausser le ton lors de la séance. Elle a justifié son comportement par la volonté de défendre son image, estimant que sa réputation était attaquée depuis trois semaines sur les réseaux sociaux, tout en maintenant son opposition catégorique aux dortoirs de fortune sur les bancs publics.