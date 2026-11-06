Suspension pour Jesus Owono suite au décès de Jesus de Miguel

La Fédération espagnole de football envisage une suspension de 12 matchs pour Jesus Owono après l'accident mortel de Jesus de Miguel lors du match Tenerife-Andorre.

L'impact dévastateur entre le gardien Jesus Owono et l'attaquant Jesus de Miguel durant la rencontre de division 2 espagnole opposant CD Tenerife à Andorre a provoqué une onde de choc internationale. L'accident, survenu lorsque le genou d'Owono a heurté violemment la poitrine de de Miguel, a entraîné un coma et un arrêt cardiaque pour l'attaquant, dont le décès a été confirmé peu de temps après.

Les images du choc violent ont largement circulé sur les réseaux sociaux, soulevant immédiatement des questions juridiques éthiques cruciales concernant la responsabilité pénale dans le cadre d'activités sportives. La famille de Jesus de Miguel et de nombreux observateurs s'interrogent sur la manière dont un acte commis sur un terrain peut échapper à des poursuites pénales, alors que les mêmes faits hors du sport entraîneraient inévitablement des condamnations sévères.

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Difficulté des poursuites pénales pour le gardien

Le procureur en chef a déjà indiqué qu'une procédure pénale contre Jesus Owono semblait extrêmement difficile à envisager malgré la gravité des faits. Bien que le Code pénal espagnol prévoie des peines allant de un à quatre ans d'emprisonnement pour homicide involontaire par imprudence, il est nécessaire de démontrer que le comportement du gardien a dépassé les risques normalement acceptés pour une rencontre de football.

En pratique, cette condition est très complexe à prouver, ce qui signifie qu'en matière pénale, le terrain de sport protège souvent l'auteur de l'accident. Cette réalité juridique souligne le décalage entre la sévérité des conséquences humaines et les limites de la répression pénale dans le contexte sportif professionnel, laissant les sanctions purement sportives comme unique voie de réaction.

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Suspension sportive et réactions des acteurs

Face à l'impasse pénale, c'est le règlement de la Fédération espagnole de football qui s'applique désormais pour juger de la sanction disciplinaire de Jesus Owono. Le gardien risque une suspension allant de quatre à douze matchs, bien que douze matchs soient considérés comme la peine la plus probable compte tenu de la violence du contact et de l'expulsion directe prononcée par l'arbitre.

L'avocat Gregory Ernes insiste sur le fait que la faute ne doit pas être analysée uniquement au regard des conséquences tragiques. Il souligne que la durée d'une suspension devrait normalement dépendre de l'acte lui-même, de sa violence et de son caractère évitable, rather que du résultat fatal. Cependant, beaucoup estiment que même une suspension exemplaire ne suffit pas face à la perte d'une vie humaine.

Funérailles et conséquences émotionnelles

Les joueurs et le staff du CD Tenerife ont assisté aux funérailles de Jesus de Miguel à Navahermosa, dans la province de Tolède, le 5 novembre 2026. Cette cérémonie marquée par le deuil met en lumière le traumatisme profond vécu par les personnes proches du défunt et par l'ensemble de la communauté footballistique espagnole.

La culpabilité que Jesus Owono portera toute sa vie est décrite comme énorme, son intention n'ayant jamais été d'ôter la vie à un adversaire. La question de savoir s'il retrouvera un jour le courage de remonter sur un terrain et d'affronter ses démons reste ouverte, soulignant l'impact psychologique durable de cet accident tragique sur tous les acteurs impliqués.

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Évolution potentielle des règles du jeu

Cet événement soulève également la question de l'évolution des règlements pour éviter qu'un drame similaire ne se reproduise. L'historique du football montre souvent qu'il faut des tragédies pour que les lois du jeu changent, comme l'avait montré l'affaire Patrick Battiston bien que celle-ci n'ait pas eu de conséquences mortelles.

La zone d'action d'un gardien, en particulier au-delà de son grand rectangle, risque d'être remise en question à l'avenir. La Fédération espagnole et les instances internationales pourraient devoir reconsidérer les marges de manœuvre autorisées pour les gardiens dans des situations de duel, afin de mieux prévenir les risques de collisions graves pour la sécurité des joueurs.