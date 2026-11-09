Sven Vermant prépare la Belgique U17 pour le Mondial 2025

L'entraîneur Sven Vermant dévoile sa stratégie pour l'équipe de Belgique des moins de 17 ans avant la Coupe du monde U17 au Qatar en novembre 2025.

La génération belge née en 2009 vise un nouveau résultat prestigieux lors de la Coupe du monde U17 qui se tiendra au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2025. L'entraîneur Sven Vermant a défini des objectifs clairs pour mener son équipe dans cette compétition internationale majeure.

Les Belges entameront leur parcours dans la poule D le 20 novembre face au Viêt Nam. Suivront des duels face au Mali le 23 novembre et à la Nouvelle-Zélande le 26 novembre.

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La stratégie de qualification en seizièmes

Sven Vermant privilégie la sortie des poules comme objectif prioritaire avant d'affronter l'incertitude de la phase à élimination directe de ce Mondial XXL à 48 équipes. L'entraîneur déclare systématiquement que le challenge le plus haut est d'aller en finale et de la gagner.

Cependant, la réalité du tournoi impose une étape intermédiaire cruciale. Il faut premièrement arriver en seizièmes de finale, ce qui signifie se qualifier en phase de poules. Cette étape semble accessible mais reste fondamentale pour espérer aller plus loin.

La structure du tournoi nécessite quatre matches avant de pouvoir entrer en finale. Le nombre de rencontres supplémentaires rend la progression difficile et exige une préparation physique et tactique rigoureuse de la part de l'effectif sélectionné.

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L'imprévisibilité des confrontations directes

L'incertitude règne quant aux adversaires potentiels dans la phase à élimination directe de ce Mondial. Sven Vermant souligne que l'on ne sait jamais contre qui on tombe à ce stade critique de la compétition.

Cette imprévisibilité est renforcée par l'expérience récente de l'équipe de Belgique U17. Les Belges de la génération 2008 s'étaient farci les champions d'Europe en titre et futurs champions du monde portugais dès les seizièmes de finale.

Cette confrontation précédente s'est soldée par une défaite frustrante comme épilogue avec un score de 2-1. Les Belges avaient pourtant terminé deuxièmes de leur poule, démontrant leur capacité à rivaliser avec les meilleures nations.

Ce souvenir explique la vision ouverte mais ambitieuse que Sven Vermant entretient pour la campagne actuelle. Il reconnaît la difficulté d'anticiper les matchups en phase éliminatoire malgré une préparation minutieuse.

Le choix des effectifs et la priorité au résultat

La sélection de l'effectif final a nécessité des décisions difficiles concernant les joueurs disponibles. Tous les quatre joueurs de l'académie de Neerpede étaient utiles ou potentiellement utiles à l'équipe première ou au RSCA Futures.

Cette situation a conduit à ne garder que deux Belges de Neerpede pour le Mondial U17. Le gardien fait partie de cette liste restreinte, tandis que les autres postes ont été attribués à différents joueurs.

Sven Vermant reconnaît que c'est malheureux pour les garçons exclus qui se sont battus l'année dernière pour aller en Coupe du monde. Il estime que ce sont des choses extraordinaires à vivre pour ces jeunes footballeurs prometteurs.

En tant que coach, l'entraîneur privilégie la prise d'autres joueurs en qui il croit et en qui la fédération croit. L'objectif est de leur offrir une opportunité de se montrer maintenant au plus niveau international.

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La focalisation sur la performance au Qatar

La priorité absolue reste de se focaliser sur ces joueurs qui vont aller au Qatar pour se préparer à fond. L'ambition est de faire un résultat concret sur la scène internationale lors de cette édition 2025.

Sven Vermant insiste sur la nécessité de concentrer les efforts sur l'effectif retenu plutôt que sur ceux laissés de côté. Cette approche vise à maximiser les chances de succès collectif lors du tournoi.

La préparation intensive vise à répondre aux exigences de la phase de poules et des matches à élimination directe. L'expérience montre que la moindre erreur peut coûter cher face à des nations aussi ambitieuses.

Les défis de la Coupe du monde à 48 équipes

La Coupe du monde U17 à 48 équipes introduit une dynamique nouvelle pour les sélectionneurs. Le nombre accru de participants multiplie les scenarios possibles et les niveaux de compétition.

Sven Vermant doit gérer cette complexité tout en maintenant la cohésion du groupe. La gestion des effectifs et la préparation mentale des joueurs sont des enjeux majeurs pour l'encadrement technique.

L'équipe de Belgique entend tirer les leçons des précédentes participations pour améliorer ses performances. L'objectif est de transformer le potentiel individuel en réussite collective sur le terrain qatarien.

La phase de préparation va se poursuivre avec des matches amicaux et des tests tactiques. Ces rencontres permettront de valider les choix de Sven Vermant avant l'ouverture du tournoi fin novembre.