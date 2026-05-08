Syndicats alertent contre la réduction potentielle des contrôles techniques

Les syndicats ont fait valoir que la réduction potentielle de la fréquence des contrôles pourrait entraîner une non-détection plus tardive des défauts techniques des véhicules, augmentant ainsi le risque d'accidents. Ils ont également mis en garde contre une hausse du nombre d'infractions et d'amendes, qui, selon eux, vise en partie à compenser la baisse des recettes liées aux contrôles. Selon les syndicats, les consommateurs risquent également d'être touchés par la suppression éventuelle du contrôle technique obligatoire des véhicules d'occasion, qui augmenterait les risques de fraude et de tromperie lors de l'achat de véhicules. Par ailleurs, toujours selon les syndicats, la question des délais d'attente est mal évaluée, ces délais étant dus moins au système de contrôle technique actuel qu'à un manque d'investissement dans le personnel et les infrastructures.

Les syndicats ont fait valoir vendredi lors d'une manifestation devant le centre de contrôle technique AIBV d'Asse que la réduction potentielle de la fréquence des contrôles pourrait entraîner une non-détection plus tardive des défauts techniques des véhicules, augmentant ainsi le risque d'accidents .

Ils ont également mis en garde contre une hausse du nombre d'infractions et d'amendes, qui, selon eux, vise en partie à compenser la baisse des recettes liées aux contrôles. Selon les syndicats, les consommateurs risquent également d'être touchés par la suppression éventuelle du contrôle technique obligatoire des véhicules d'occasion, qui augmenterait les risques de fraude et de tromperie lors de l'achat de véhicules.

Par ailleurs, toujours selon les syndicats, la question des délais d'attente est mal évaluée, ces délais étant dus moins au système de contrôle technique actuel qu'à un manque d'investissement dans le personnel et les infrastructures





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