Syndicats bruxellois contre suppressions d'emplois et pression sur les communes

Près de 300 agents manifestent à Bruxelles contre les suppressions de postes et la précarisation. Les syndicats CGSP, CSC et SLFP dénoncent l'impact des réformes sur le service public.

Près de trois cents personnes se sont rassemblées pour dénoncer les politiques actuelles en matière d'emploi public dans la région. Les organisations syndicales CGSP, CSC et SLFP dénoncent les suppressions de postes envisagées, le non-remplacement du personnel et les pressions exercées sur les communes. Cette mobilisation massive reflète un mécontentement croissant au sein du secteur administratif face à la détérioration des conditions de travail.

Confrontation avec le gouvernement bruxellois

Les organisations syndicales se sont entretenues à huit heures vendredi matin avec le ministre-président Ahmed Laaouej. L'objectif de cette réunion était de porter les revendications des travailleurs face aux décisions qui affectent leurs emplois. Cependant, la rencontre a révélé une distance importante entre les syndicats et le pouvoir exécutif bruxellois concernant l'écoute des doléances professionnelles.

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Sophie Faut, présidente régionale pour Bruxelles-Capitale du secteur Administrations locales et régionales du SLFP, a confirmé que les organisations avaient interpellé deux cabinets. Mais le ministre-président ne s'est pas présenté à la réunion prévue. Les syndicats ont souligné qu'ils n'avaient pas été reçus par lui depuis le début de son mandat, ce qui accentue leur sentiment d'être ignorés par les instances décisionnaires les plus hautes.

Malgré cet absence, Ahmed Laaouej a écouté les représentants des travailleurs. Il a indiqué qu'il allait défendre les travailleurs à son niveau face aux contraintes budgétaires. Cependant, cette promesse n'a pas satisfait les syndicalistes présents. Ils jugent que ces assurances verbales ne suffisent pas face à la gravité de la situation sociale et professionnelle qui se profile pour les agents communaux.

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Demande de financements structurels et fédéraux

Les syndicats sont unanimes sur le fait que les changements doivent venir du niveau fédéral. Ils estiment que les réformes engagées au niveau régional ont des effets directs sur l'emploi et les finances publiques locales. Les responsables politiques ne peuvent pas se voiler la face et doivent se rendre compte de l'impact réel de leurs décisions sur le terrain et sur les carrières des agents.

Les organisations réclament des financements structurels depuis des années, mais rien de concret ne suit selon leurs dires. Cette demande de fonds permanents vise à sécuriser les emplois et à permettre un recrutement équitable. Le non-remplacement du personnel partant à la retraite ou démissionnant est perçu comme une méthode de réduction des effectifs indirecte mais tout aussi dommageable.

La pression sur les communes est une autre préoccupation majeure soulevée lors de cette mobilisation. Les syndicats estiment que la région exerce une contrainte budgétaire trop forte sur les entités locales. Cela force les communes à prendre des mesures impopulaires qui dégradent la qualité du service public et créent un climat de peur chez les travailleurs.

Conditions de travail sous tension à Molenbeek-Saint-Jean

À Molenbeek-Saint-Jean, les mesures décidées pour l'année 2026 ont suscité une importante mobilisation du personnel communal et du CPAS. Ces mesures incluent la suppression de dizaines d'emplois et des restrictions salariales qui touchent directement le pouvoir d'achat des agents. Cette situation locale illustre la tension entre les objectifs d'équilibre budgétaire et la réalité du terrain.

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Les agents font face à une charge de travail considérable et inhumaine dans certains cas. Des agents gèrent de cent vingt à cent quarante dossiers simultanément. On leur demande de recevoir les usagers en une demi-heure par personne, ce qui rend impossible le traitement approfondi des demandes. Cette course au chiffre se fait au détriment de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des citoyens.

La peur s'installe chez les travailleurs à cause de cette instabilité professionnelle. Des contrats précaires sont octroyés aux nouveaux embauchés au lieu de CDI stables. Des gens sont licenciés pour des motifs divers alors que la charge de travail augmente pour les autres. Il n'y a plus de nominations pérennes, ce qui crée une insécurité juridique et sociale généralisée au sein des administrations.

Le mouvement social ne s'arrêtera pas après cette première réunion. Les organisations syndicales ont prévenu qu'elles continueraient d'interpeller le chef du gouvernement bruxellois. Quitte à se rendre devant son bureau pour faire pression, elles entendent maintenir le cap jusqu'à l'obtention de réponses concrètes et durables aux problèmes de recrutement et de financement.

L'équilibre budgétaire ne doit pas devenir un objectif auquel tout doit être sacrifié selon les syndicats. Ils entendent les difficultés financières rencontrées par les autorités communales, mais refusent que la qualité du service public en pâtisse. La mobilisation continue jusqu'à ce que des solutions structurels soient trouvées pour protéger les emplois et garantir un bon service aux usagers.