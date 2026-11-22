Les organisations CSC, FGTB et Synova organisent une mobilisation à Bruxelles contre l'austérité. Des perturbations des transports et des services publics sont annoncées lors de cette manifestation.

Les principales organisations syndicales CSC, FGTB et Synova lancent un appel urgent à une nouvelle mobilisation massive à Bruxelles. Cette action collective vise à protester vigoureusement contre les mesures d' austérité et la dégradation continue du pouvoir d'achat des citoyens. Les travailleurs et les syndicats souhaitent ainsi faire entendre leur voix face aux décisions politiques jugées insatisfaisantes par les représentants du monde du travail.

Déroulement de la mobilisation syndicale

La mobilisation des syndicats CSC, FGTB et Synova est prévue ce lundi à Bruxelles, marquant une étape clé de leur stratégie de contestation sociale. Les organisateurs annoncent explicitement des perturbations importantes sur les réseaux de transports publics et les services essentiels durant la journée. Cette stratégie vise à maximiser l'impact médiatique et politique de leur revendication contre la politique économique actuelle.

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Revendications économiques et sociales

Le cœur du conflit oppose les organisations syndicales CSC, FGTB et Synova aux décisions gouvernementales en matière budgétaire. Elles dénoncent une austérité qui pèse directement sur le pouvoir d'achat des ménages belges, réduisant leur capacité à faire face à l'inflation. La coalition syndicale exige une inversion de la logique économique pour protéger les revenus des travailleurs et des retraités contre l'érosion du coût de la vie.

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Impacts concrets sur les services publics

Les syndicats CSC, FGTB et Synova avertissent que les perturbations touchant les transports et les services publics seront une conséquence directe de leur action. Les usagers et les usagères des réseaux de mobilité sont invités à anticiper ces disruptions et à adapter leurs déplacements en conséquence. Cette menace de paralysie partielle du pays illustre la détermination des acteurs sociaux à exercer une pression soutenue sur les décideurs politiques pour obtenir des concessions.