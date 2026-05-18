Les syndicats se recoeurissent pour ce test d'automne alors qu'il fallait s'attendre à une mobilisation plus importante dans les 90s. La CSC Enseignement, malgré son soutien au mot d'ordre, ne voit pas une action concertée en front commun. Le train du gouvernement a pris du retard avec le décret-programme qui prévoit les économies avant le vote en deux semaines. La problématique budgétaire est un frein pour le MR et les Engagés malgré les dissensions politiques sur certains sujets.

Ce test ne commence pas sous les meilleurs auspices pour les syndicats, qui se sont inéditment en ordre dispersé pour ce test. Le Setca soutient le mot d’ordre, mais cela ne s’avère pas être une action concertée en front commun et l’ampleur de la mobilisation restera un test pour les syndicats.

Les enseignants ne se sont pas mobilisés en masse, comme dans les années 90, malgré l’ampleur du malaise ressenti au monde de l’école. Des initiatives nouvelles et concurrentes aux syndicats apparaissent en dehors des syndicats. La décision de ne pas communiquer les résultats des épreuves externes du CE1D ou du CESS est en effet source de débats.

Le décret-programme qui prévoit les économies doit être voté d’ici deux semaines en fonction des aléas parlementaires, car le train a pris du retard. Malgré les tensions importantes entre le MR et les Engagés sur plusieurs sujets, la contrainte budgétaire semble resserrer les rangs. Valérie Glatigny, ministre MR de l’Enseignement, et Élisabeth Degryse, ministre-présidente des Engagés, ont défendu toutes les deux l’assainissement budgétaire soulignant l’important déficit dont souffre la Communauté française.

Dans les faits, il y a un fatalisme chez le monde de l’enseignement : dans les années 90, l’argument de la nécessité budgétaire avait été balayé par les syndicats en faveur du renomfinancement de la Communauté française. Des demandes à ce sujet ont finalement percolé dans le monde politique d’abord dans l’opposition et au sein même de la majorité. Aujourd’hui, cette demande est politiquement envisagée de manière négative.

On voit mal avec la configuration politique actuelle, les francophones être demandeurs d’une négociation sur les lois de financement. L’opposition insiste plutôt sur la méthode et certains choix, tel que lehetséges l’augmentation des dépenses prévues pour réintroduire certaines options en la troisième ou introduire le CDI à la place du statut. Sans parvenir à tracer une alternative claire et crédible pour faire face au déficit. , Mais bien sûr, rien n’est jamais joué en politique.

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