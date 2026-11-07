Syndrome d'Ehlers-Danlos : Amandine, Assistante en Pharmacie et Son Quotidien

Amandine vit avec le syndrome d'Ehlers-Danlos. Cette assistante en pharmacie décrit les défis du travail, la reconnaissance administrative et l'impact de cette maladie héréditaire.

Amandine, assistante en pharmacie, sort actuellement d'un arrêt maladie consécutif à une opération de l'épaule droite visant à reconsolider ses ligaments. Son quotidien est marqué par la gestion d'une pathologie chronique invalidante, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui nécessite une adaptation constante à sa vie professionnelle et personnelle.

Mécanisme de la Maladie Héréditaire

Le syndrome d'Ehlers-Danlos est une maladie héréditaire qui affecte les tissus conjonctifs. Selon la littérature scientifique citée, cette anomalie toucherait entre une personne sur 5000 et une personne sur 20 000. Elle se caractérise par une hyperlaxité, une hypermobilité articulaire, une peau très élastique et des tissus corporels plus fragiles.

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Amandine explique qu'elle ignorait son état depuis l'enfance, où son souplesse était remarquée. Ses propos révèlent une incompréhension longue durée : elle se souvient que l'on lui disait pouvoir faire du cirque à cause de sa flexibilité. C'est seulement après une blessure professionnelle à l'âge adulte qu'un diagnostic a été posé par un rhumatologue sur suggestion d'un neurologue.

Déclenchement et Limitations Professionnelles

Lorsque ses symptômes ont véritablement éclaté, Amandine travaillait comme ouvrière animalière en laboratoire. La blessure initiale est survenue lorsqu'elle a soulevé une charge lourde, provoquant un déboîtement de l'épaule droite. Cet incident a été le point de bascule, déclenché également par un choc émotionnel survenu avant ses 25 ans.

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Aujourd'hui, son rôle d'assistante en pharmacie implique des contraintes physiques spécifiques. Elle doit éviter systématiquement de porter des charges trop lourdes. Cette restriction physique est une conséquence directe de la fragilité de ses ligaments et de sa peau, rendant chaque mouvement quotidien nécessitant de la force potentiellement dangereux pour son intégrité articulaire.

Reconnaissance Administrative et Soutien

La reconnaissance de son handicap dépend du système administratif belge, notamment via l'AVIQ. Amandine dénonce une adaptation de poste de travail tributaire du bon vouloir de ses employeurs et des points qu'elle obtient après évaluation. Ce processus est source de stress supplémentaire, car il doit être renouvelé tous les trois ans pour maintenir sa reconnaissance de pathologie lourde.

Elle exprime son découragement face à la rigidité du système qui ne reconnaît pas toujours pleinement les pathologies invisibles comme la sienne. La nécessité de refaire des demandes régulièrement, avec l'avis d'un rhumatologue, lui semble absurde compte tenu de la nature évolutive de sa maladie. Plus elle vieillit, moins sa condition s'améliore, créant une incertitude constante sur son avenir professionnel.

Impact Psychologique et Projets de Fin de Vie

La souffrance d'Amandine est profondément liée à l'incompréhension de son entourage. Ses propos révèlent une détresse psychologique importante due au silence social : on lui dit qu'elle exagère car rien ne laisse supposer visuellement qu'elle porte un handicap. Cette invisibilité de la douleur rend difficile la communication sur son état de santé au quotidien.

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Malgré la douleur, la natation reste son exutoire principal. Elle permet de développer sa musculature sans mettre les articulations sous pression. Voyager seule, comme en Floride il y a trois ans, reste une motivation essentielle pour lui donner des objectifs et s'évader. Cependant, cette envie de liberté est constamment freinée par les multiples séances de kiné, d'acupuncture et les démarches administratives.

Face à l'absence de guérison possible pour le syndrome d'Ehlers-Danlos, et à l'aggravation prévue des symptômes avec l'âge, Amandine envisage l'euthanasie. Elle annonce cette décision avec tristesse, précisant qu'elle ne supportera plus la capacité ni la douleur future. C'est une perspective lourde qui illustre l'urgence d'une prise en charge médicale et sociale mieux adaptée.