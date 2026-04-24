Syrie : Arrestation d'un principal suspect du massacre de Tadamon

Amjad Youssef, un des bourreaux identifiés sur des vidéos d'exécutions sommaires à Tadamon, a été arrêté par les services de renseignement syriens. Cette arrestation est considérée comme une étape importante vers la justice pour les victimes de la guerre civile syrienne.

L'un des principaux suspects du massacre de Tadamon a été appréhendé en Syrie . Amjad Youssef est l'un des bourreaux visiblement identifié sur des images choquantes de l'exécution de dizaines de personnes à Damas.

L'homme était resté introuvable pendant une longue période, mais les services de renseignement syriens ont réussi à le localiser au cours des derniers mois. Il y a quatre ans, les premières preuves vidéo de ces exécutions sommaires perpétrées par le régime du président syrien Bachar al-Assad ont fait surface. La vidéo, d'une durée de près de sept minutes, montre des hommes abattus de sang-froid.

Les images révèlent comment ces hommes, tous vêtus de vêtements civils et désarmés, étaient poussés dans une fosse avant d'être exécutés par balles. Par la suite, des pneus et de l'essence étaient jetés dans la fosse, et les corps des victimes étaient incendiés. Quarante et un hommes ont ainsi trouvé la mort dans des circonstances horribles. Ces images macabres ont été datées du printemps 2013, en pleine guerre civile syrienne.

Les atrocités se sont déroulées à Tadamon, une banlieue de la capitale syrienne, Damas. Maintenant, près d'un an et demi après la chute du régime, le principal suspect du massacre de Tadamon a été arrêté : Amjad Youssef. C'est ce qu'a annoncé le ministre syrien de l'Intérieur, Anas Khattab. Sur les images en question, on pouvait voir Youssef pourchassant et abattant des hommes menottés et les yeux bandés.

Youssef faisait alors partie de la tristement célèbre section 227 des services de renseignement militaire. Pendant des années, Youssef a été l'une des personnes les plus recherchées en Syrie. Après la diffusion des vidéos du massacre, Youssef a initialement fui à l'étranger, selon les autorités syriennes. Mais il serait ensuite retourné à Damas.

Après la chute du régime Assad, Youssef s'est caché et aurait vécu à différents endroits. Cependant, au cours des derniers mois, les services de renseignement syriens ont fini par le retrouver. Après une première tentative d'arrestation infructueuse en septembre dernier, le filet s'est progressivement resserré autour de lui : il a été acculé et finalement appréhendé, a indiqué le ministère syrien de l'Intérieur.

Selon le ministre syrien de l'Intérieur, cette arrestation constitue une étape importante dans le sillage de la guerre civile.

'Le chemin vers la justice commence ici', a écrit le ministre sur X. Traduire les responsables en justice 'est essentiel pour construire un État où la vie humaine est protégée et l'État de droit est maintenu', a-t-il ajouté. Cette arrestation envoie un message fort à tous ceux qui ont commis des atrocités pendant le conflit syrien : l'impunité ne sera pas tolérée.

Les familles des victimes de Tadamon attendent depuis longtemps ce moment et espèrent que Youssef sera jugé équitablement et condamné pour ses crimes. L'arrestation de Youssef est également un signe d'espoir pour les autres victimes de la guerre civile syrienne, qui aspirent à voir leurs bourreaux traduits en justice. La Syrie est confrontée à un défi majeur pour reconstruire un système judiciaire fonctionnel et garantir que les droits de l'homme soient respectés.

Cette arrestation est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à une véritable réconciliation et à une paix durable





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Syrie Tadamon Massacre Arrestation Bachar Al-Assad

United States Latest News, United States Headlines