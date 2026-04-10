Tadej Pogacar : Phénomène ou Mirage ? L'ascension fulgurante qui interroge

Les performances exceptionnelles de Tadej Pogacar suscitent l'admiration et l'interrogation. Son ascension fulgurante dans le monde du cyclisme pose question, notamment sur les méthodes employées et les limites du contrôle antidopage.

Depuis sa première victoire éclatante au Tour de France en 2020, les performances exceptionnelles de Tadej Pogacar suscitent interrogations et fascination. Sa récente performance à Milan – San Remo le 21 mars dernier, où il a défié l'adversité après une chute en remontant le peloton avec un vélo endommagé, paraît presque irréelle.

Sa capacité à triompher sur tous les terrains, des grands tours aux classiques flandriennes exigeantes, des sprints haletants aux étapes de montagne éprouvantes, le place dans une catégorie à part. Cyril Saugrain, analyste sportif, le qualifie de véritable 'phénomène', se souvenant avec nostalgie d'une époque révolue. Il souligne que, malgré le talent des coureurs de sa génération, personne n'avait la capacité de remporter le Tour de France et de viser, potentiellement, une victoire à Paris-Roubaix. La perspective d'un tel exploit est d'autant plus remarquable que Pogacar, s'il remporte Paris-Roubaix, ajouterait à son palmarès les cinq Monuments du cyclisme avant l'âge de 27 ans. De plus, il signerait un exploit historique, jamais réalisé auparavant, en remportant ces cinq classiques majeures en une seule et même saison, un véritable tour de force qui le propulserait au panthéon du cyclisme.\L'ascension fulgurante de Pogacar interroge d'autant plus qu'il semble loin du physique-type du cycliste d'élite, souvent décrit comme affûté et ultra-musclé. Gilles Goetghebuer, consultant sportif, observe avec une pointe d'ironie que Pogacar ne correspond pas à l'image classique du champion. Il note son apparence physique moins impressionnante, moins émaciée que celle d'autres champions et souligne l'absence de musculature prononcée. Il se demande si, en le représentant, on le ferait sous les traits de Pogacar, ce qui contredit l'idée reçue. Son endurance semble inépuisable, sa capacité à afficher un sourire permanent témoigne d'une bonhomie rare chez les athlètes d'élite, lui valant le surnom de 'gentil cannibale' au début de sa carrière. La question de sa physiologie exceptionnelle est posée, certains journalistes se demandant s'il ne posséderait pas une génétique révolutionnaire. Si tel était le cas, il pourrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes médicales révolutionnaires, potentiellement salvatrices. Cependant, cette interrogation s'inscrit dans un contexte marqué par les scandales répétés de dopage qui ont secoué le monde du cyclisme.\Le cyclisme, profondément affecté par les affaires de dopage, a renforcé ses mesures de contrôle antidopage. Tadej Pogacar est probablement l'athlète le plus contrôlé au monde. À ce jour, aucun test n'a révélé de substance illicite. Les soupçons se sont donc déplacés vers son entourage, notamment son équipe UAE, dirigée par Mauro Gianetti, un ancien coureur suisse ayant été impliqué dans des affaires de dopage. Gilles Goetghebuer rappelle que le responsable de la performance de l'équipe aurait admis avoir amélioré le passeport sanguin, utilisé pour surveiller les anomalies biologiques chez les coureurs, afin de rester juste en deçà des seuils autorisés. Des experts évoquent des pratiques complexes, combinant l'optimisation des paramètres physiques sans franchir la ligne rouge, et l'utilisation de substances indétectables pour l'instant, telles que l'hémoglobine de ver arénicole ou des effecteurs allostériques de l'hémoglobine, qui augmentent la libération d'oxygène au niveau cellulaire. Cyril Saugrain prône la prudence et la vigilance, rappelant les leçons du passé et soulignant que la domination d'un athlète peut parfois révéler des surprises désagréables. Il insiste sur l'importance de ne pas occulter ces hypothèses, tout en reconnaissant que la science du dopage semble toujours devancer les méthodes de contrôle, limitées par les ressources disponibles. Enfin, pour revivre l'ascension de Tadej Pogacar, il est possible d'écouter le podcast des Clés





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