Takeda : Grève des travailleurs du week-end après l'annonce de suppressions de postes

Les employés travaillant exclusivement le week-end chez Takeda ont cessé le travail en signe de protestation contre la décision de la direction de supprimer leurs fonctions. Cette mesure, justifiée par un besoin de réorganisation et d'amélioration de la compétitivité, suscite une vive inquiétude et un profond malaise parmi les travailleurs, dont beaucoup comptent une longue ancienneté au sein de l'entreprise. Une réunion est prévue le 5 mai avec les syndicats.

Une situation de tension sociale s'est installée chez Takeda , le groupe pharmaceutique japonais, suite à l'annonce de la suppression des postes occupés par les travailleurs du week-end .

Ces employés, caractérisés par une très longue ancienneté au sein de l'entreprise, ont exprimé un profond malaise et une incompréhension face à cette décision. L'annonce a provoqué une absence massive au travail, les employés ne se sentant pas en état de reprendre leurs fonctions dans un contexte émotionnel aussi difficile.

Frédéric Michel, co-président de la centrale générale Wapi-Mons-Borinage, a souligné la complexité de la situation, expliquant que ces postes avaient été créés dans le cadre d'une politique de gestion de la pénibilité du travail, permettant à des employés proches de la retraite de continuer à exercer une activité moins exigeante physiquement. L'ancienneté de ces travailleurs, allant de 25 à 30 ans, rend la perspective de la suppression de leurs postes particulièrement préoccupante.

Ils ont consacré une part importante de leur vie professionnelle à Takeda et se sentent aujourd'hui fragilisés et déconsidérés. La direction de Takeda justifie cette réorganisation par la nécessité d'accroître son efficacité et sa compétitivité sur le marché pharmaceutique. L'entreprise évoque une volonté de restructurer certaines activités afin de mieux répondre aux défis économiques et aux évolutions du secteur.

Cependant, cette explication ne semble pas suffire à apaiser les inquiétudes des employés et de leurs représentants syndicaux. La suppression des postes de week-end est perçue comme une mesure brutale et injuste, ne tenant pas compte de l'investissement et de la loyauté de ces travailleurs. Les syndicats dénoncent un manque de concertation et de transparence dans le processus de décision, et craignent que cette restructuration ne soit qu'un premier pas vers des suppressions d'emplois plus importantes.

Ils s'interrogent également sur les alternatives possibles, qui auraient pu être envisagées pour préserver ces postes tout en améliorant la performance de l'entreprise. La question de la gestion de la pénibilité du travail et de la transition vers la retraite pour les employés les plus âgés est au cœur des préoccupations. Une réunion cruciale est prévue le 5 mai entre les syndicats et la direction de Takeda, dans le cadre de la procédure Renault.

Cette procédure, encadrée par la loi, vise à garantir un dialogue social constructif en cas de restructuration d'entreprise. Les syndicats espèrent pouvoir obtenir des explications claires et précises sur les motivations de la direction, ainsi que des garanties quant à l'avenir des employés concernés. Ils demanderont notamment des mesures d'accompagnement pour les travailleurs dont les postes seront supprimés, telles que des formations professionnelles, des aides à la recherche d'emploi et des dispositifs de préretraite.

La réunion du 5 mai sera un moment décisif pour tenter de trouver une solution acceptable pour toutes les parties prenantes. L'issue de cette négociation déterminera l'évolution de la situation sociale chez Takeda et aura un impact significatif sur la vie des employés et de leurs familles. La mobilisation syndicale reste forte et les représentants des travailleurs sont déterminés à défendre les intérêts de leurs collègues.

Ils insistent sur la nécessité de prendre en compte l'aspect humain de cette restructuration et de trouver des solutions qui permettent de concilier les impératifs économiques de l'entreprise avec le respect des droits et de la dignité des employés. L'avenir de ces travailleurs expérimentés est en jeu, et les syndicats se battent pour qu'ils ne soient pas les victimes collatérales d'une logique purement économique





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