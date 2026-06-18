Taxe de 3 euros par article : la Belgique renforce le contrôle des petits colis hors UE

La Belgique introduit une taxe transitoire de trois euros par catégorie de produit sur les colis en provenance de pays non-européens, afin de lutter contre les fraudes et la concurrence déloyale dans l'e-commerce.

La Belgique va appliquer une taxe de trois euros par ligne tarifaire sur chaque catégorie de produit dans les colis provenant de pays hors de l'Union européenne, à condition que la valeur des marchandises ne dépasse pas 150 euros.

Cette taxe européenne vise à chaque article d'une catégorie différente dans un même colis. Par exemple, un colis contenant huit articles distincts verra un total de 24 euros de taxe, pouvant parfois excéder la valeur même du colis. Le ministre David Clarinval justifie cette mesure par la concurrence déloyale des plateformes chinoises, les fraudes à la déclaration et la mauvaise qualité des importations. Aujourd'hui, les douanes ne peuvent tout contrôler face à l'afflux massif d'achats en ligne.

Cette taxe transitoire durera jusqu'en 2028, date à laquelle des mesures européennes permanentes entreront en vigueur. Par ailleurs, le secteur de l'e-commerce connaît une croissance exponentielle avec une augmentation de 67% des colis traités depuis 2025, mais beaucoup sont non conformes, contrefaits ou sous-évalués. Les autorités surveilleront d'éventuels détournements dès le 1er juillet, face à l'agilité du secteur





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