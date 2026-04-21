Taxe de mise en circulation : la mésaventure coûteuse d'un habitant de Goutroux face au SPW

Un habitant de Goutroux se voit réclamer plus de 3 000 euros de taxe de mise en circulation. La faute à un calcul forfaitaire appliqué par le SPW sur son véhicule hybride, faute de données jugées fiables.

Une mésaventure administrative frappe actuellement un habitant de Goutroux, prénommé Rémy, qui se retrouve confronté à une facture fiscale inattendue et particulièrement salée pour son véhicule. Lors de l'acquisition de sa voiture, cet automobiliste avait pourtant pris soin d'effectuer une simulation en ligne afin d'anticiper le montant de la taxe de mise en circulation .

Cependant, la réalité administrative a rattrapé ses prévisions avec une note finale s'élevant à 3 115 euros, une somme bien supérieure à celle initialement envisagée. Ce décalage majeur trouve sa source dans la manière dont le Service Public de Wallonie (SPW) traite les données techniques des véhicules hybrides, appliquant un taux forfaitaire d'émissions de CO2 jugé punitif par le contribuable. Le nœud du problème réside dans l'incapacité des services administratifs à extraire une donnée précise du certificat de conformité. Rémy explique qu'après avoir été invité par courrier à soumettre ses documents officiels, le SPW lui a signifié qu'en l'absence de la valeur spécifique de CO2 souhaitée, une base forfaitaire de 196 grammes par kilomètre avait été retenue. Cette situation met en lumière les nouvelles règles de calcul en vigueur depuis juillet dernier, lesquelles intègrent désormais l'énergie utilisée, la puissance fiscale, la masse totale du véhicule et, surtout, les émissions de CO2. Pour les propriétaires de voitures hybrides rechargeables, cette méthode de calcul est devenue un véritable casse-tête, le SPW privilégiant le taux combiné simple au détriment du taux pondéré mis en avant par les constructeurs automobiles lors des phases de vente. Derrière cette décision, le SPW avance des arguments techniques et légaux. Selon l'administration, le taux combiné simple demeure la seule donnée officielle, fiable et stable dont elle dispose pour établir une fiscalité équitable. À l'inverse, le taux pondéré est considéré comme trop versatile, notamment en raison des récentes évolutions des normes européennes qui tendent à faire grimper ces valeurs. Par ailleurs, l'administration rappelle que ces véhicules bénéficient déjà d'un avantage fiscal non négligeable sous la forme d'une réduction de 20 pour cent sur la taxe totale. Cette affaire illustre parfaitement les tensions entre les stratégies commerciales des constructeurs, qui mettent en avant des données optimisées, et la rigueur des services fiscaux régionaux. Pour éviter de telles déconvenues financières, il est impératif que les futurs acheteurs consultent scrupuleusement le simulateur officiel du Service Public de Wallonie avant toute transaction, car les spécificités techniques complexes peuvent entraîner des variations fiscales significatives qui impactent lourdement le budget des ménages wallons





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