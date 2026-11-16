Taxe déchets Namur 2027 : Hausse de 19 euros en moyenne

La Ville de Namur annonce une augmentation de la taxe déchets pour 2027. Les tarifs progressent de 19 euros en moyenne par rapport à 2025, justifiés par l'indexation des coûts de gestion des ordures.

La Ville de Namur a officiellement annoncé une revalorisation des tarifs de la taxe déchets pour l'année 2027, confirmant une hausse moyenne de 19 euros par ménage par rapport aux montants de 2025. Cette décision, présentée comme inévitable par les autorités communales, contraste avec la baisse de 5 % observée en 2026 et s'explique principalement par l'indexation des salaires, la flambée des prix de l'énergie et des carburants, ainsi que l'augmentation des coûts de fonctionnement des installations de traitement.

Augmentation des tarifs pour 2027

Les nouveaux tarifs entrant en vigueur en 2027 reflètent ce qu'on appelle un " coût vérité " de la gestion des déchets, devenu plus élevé. Pour une personne isolée, la contribution passera de 118 à 137 euros. Les ménages de deux à trois personnes paieront 168 euros au lieu de 145 euros, ceux de quatre à cinq personnes 200 euros au lieu de 172 euros, et les foyers de plus de six personnes 231 euros au lieu de 199 euros. Cette revalorisation se traduit par une hausse moyenne de 28,20 euros par ménage par rapport aux tarifs de 2026, mais représente une augmentation nette de 19 euros par rapport au niveau de 2025.

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Rôle du Bureau Économique Province de Namur

Cette augmentation impacte directement les factures que la branche Environnement du Bureau Économique Province de Namur (BEP) adresse à la Ville de Namur pour la gestion des parcs à conteneurs, la collecte et le traitement des déchets résiduels, ainsi que celui des papiers-cartons. L'échevin de la Propreté publique, Benoît Malisoux, a souligné que ces coûts supplémentaires sont dus aux exigences environnementales et de sécurité croissantes, ainsi qu'à la hausse des prix des matériaux. Bien que le volume des sacs poubelle ait été réduit en 2026, les prix de vente sont restés inchangés, ce qui a permis une baisse temporaire de la taxe cette année-là grâce à la fin de certaines exonérations.

Solidarité pour les ménages modestes

Afin d'atténuer l'impact financier sur les foyers les plus vulnérables, les autorités de Namur maintiennent un mécanisme de solidarité important. Des tarifs réduits de 60 % seront appliqués aux ménages dont l'ensemble des revenus bruts ne dépassent pas le montant des allocations de chômage. Selon la composition du ménage, cette réduction permet une économie annuelle comprise entre 82 et 139 euros. Le BEP confirme que les recettes liées à la taxe doivent au minimum couvrir le coût réel du service, conformément aux exigences régionales et au plan de gestion en place.

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Contexte politique et économique de la décision

Benoît Malisoux a exprimé son regret d'annoncer une hausse, affirmant préférer suivre la tendance baissière de 2026, tout en jugeant nécessaire de faire face à la réalité économique. Il a insisté sur le fait qu'il ne faut pas faire croire à un service public gratuit sans en assumer le coût, tout en veillant à ne pas faire payer un euro de trop aux Namurois. L'échevin a rappelé que remplacer une taxe par une autre ne constitue pas une solution viable et que la responsabilité des autorités est de garantir la continuité et la qualité du service dans un contexte d'obligations légales strictes.

Enjeux futurs et lutte contre les dépôts sauvages

Les négociations avec le BEP se poursuivront en 2027 dans le but d'optimiser l'organisation des collectes afin de réduire les coûts de gestion. L'échevin Benoît Malisoux a également mis en garde contre les dépôts sauvages, qui fragilisent le budget communal. En 2025, 3 400 signalements de dépôts illicites ont été effectués, entraînant des dépenses de traitement de deux millions d'euros. Cette somme représente près d'un tiers du budget total du service Propreté publique, hors taxe déchets, soulignant l'urgence de lutter contre ces pratiques nuisibles à l'équilibre financier du service public.