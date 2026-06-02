Taylor Swift dévoile un titre inédit pour la bande originale de Toy Story 5

Taylor Swift a confirmé sa participation à la bande originale de Toy Story 5 avec une chanson inédite intitulée I knew it, I knew you. Elle sera disponible en streaming dès le 5 juin, avant la sortie du film le 19 juin. La star américaine a co-écrit ce titre avec Jack Antonoff, marquant son retour à ses racines country.

La chanteuse américaine Taylor Swift sera présente sur la bande originale du nouveau film Toy Story 5 . Elle a confirmé les rumeurs qui se sont intensifiées ces derniers jours par une publication sur Instagram : "J'ai toujours rêvé d'écrire pour ces personnages que j'adore depuis que j'ai vu le premier Toy Story à l'âge de cinq ans", a déclaré Swift.

"Vous le saviez ! Mon nouveau titre I knew it, I knew you pour Toy Story 5 de Disney et Pixar est disponible pour vous à partir du 5 juin.

" Elle a également ajouté : "Je suis tombée amoureuse de Toy Story 5 dès que j'ai eu la chance de voir le film à un stade précoce, et j'ai écrit ce titre dès que je suis rentrée de la projection. Parfois, on sait simplement, n'est-ce pas ?

" La chanson a été co-écrite avec Jack Antonoff, producteur et auteur-compositeur avec qui elle collabore depuis des années. C'est la première nouvelle musique de Taylor Swift depuis la sortie de son album The Life of a Showgirl en octobre dernier. En avril déjà, des rumeurs circulaient déjà sur sa participation à Toy Story 5.

La semaine dernière, des panneaux publicitaires géants avec l'abréviation "TS" et 13 petits nuages blancs, dans le style Toy Story, sont apparus dans plusieurs villes américaines. Les fans ont immédiatement remarqué que TS faisait référence à Taylor Swift et que 13 était son chiffre porte-bonheur. Le week-end dernier, Pixar a publié sur X une vidéo montrant le personnage de Jessie dansant sur le panneau publicitaire, accompagné de la légende "She's making those moves up as she goes !

", extrait de Shake It Off, l'un des nombreux tubes de Taylor Swift. Hier, un compte à rebours est apparu sur le site web de Swift, suscitant un engouement encore plus grand, avec une image d'un ranch montrant Jessie et un panneau publicitaire TS en arrière-plan. Dans un communiqué de presse distinct, Disney a indiqué que le personnage de Jessie était l'inspiration de la chanson.

Jessie est apparue pour la première fois dans Toy Story 2 en tant que cowgirl ayant une grande peur d'être abandonnée. Au fil des films, elle devient de plus en plus confiante. Dans Toy Story 5, elle joue un rôle central.

"Le lien de Taylor avec Jessie et la façon dont elle a immédiatement compris ce que le personnage traversait étaient indéniables", a déclaré le scénariste et réalisateur Andrew Stanton. "La chanson est profondément liée à Toy Story, si profondément que dès la première écoute, elle semblait avoir toujours trouvé sa place, comme un membre de la famille longtemps perdu. Elle était prédestinée.

" Selon Disney, I knew it, I knew you est également "un retour aux racines country de Taylor, un mélange de styles qui ont caractérisé sa carrière de songwriter et d'artiste". Toy Story est une série populaire de films d'animation de Pixar et Disney, qui tourne autour de jouets qui prennent vie lorsque les humains ne sont pas présents.

Les films suivent principalement le cowboy Woody (voix de Tom Hanks) et le space ranger Buzz l'Éclair (Tim Allen) qui, avec d'autres jouets, vivent de nombreuses aventures. Les films abordent de grands thèmes tels que l'amitié, la jalousie, la gestion du changement et la recherche de sa place dans le monde. Dans Toy Story 5, le jouet "classique" voit comment il est de plus en plus mis de côté au profit de la technologie et des écrans.

Woody, Buzz et les autres sont déterminés à se battre. La sortie mondiale de Toy Story 5 est prévue le 19 juin. Et pour les fans de Taylor Swift : I knew it, I knew you pourra être écouté en streaming à partir du 5 juin. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de choisir quelles sources vous voyez en premier lors d'une recherche. Vous ne manquez ainsi jamais les dernières nouvelles de VRT NWS





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