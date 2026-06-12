Taylor Swift intronisée au Songwriters Hall of Fame, devenant la plus jeune femme de l'histoire

La star américaine Taylor Swift, 36 ans, a été intronisée au Songwriters Hall of Fame, devenant la plus jeune femme à recevoir cet honneur, vingt ans après la sortie de son premier single. Elle est saluée pour sa capacité à se réinventer musicalement et ses records commerciaux.

À 36 ans, Taylor Swift est devenue la plus jeune femme à être intronisée au Songwriters Hall of Fame, le prestigieux panthéon américain des auteurs-compositeurs, lors d'une cérémonie privée tenue dans un hôtel de New York.

Elle n'est que la deuxième plus jeune personne, toutes catégories confondues, à recevoir cette distinction, après Stevie Wonder. Ce couronnement arrive exactement vingt ans après la sortie de son premier single, Tim McGraw, en juin 2006. Depuis, la star américaine a enregistré douze albums, explorant avec succès les genres country, pop et folk, et a remporté quatorze Grammy Awards, dont un record de quatre trophées d'album de l'année.

Le Songwriters Hall of Fame souligne sa capacité unique à se réinventer musicalement et à écrire avec une égale crédibilité dans des styles variés, qualifiant cela de superpouvoir. Sur le plan commercial, ses estimations dépassent les 250 millions d'albums vendus dans le monde. Sa tournée The Eras Tour, qui s'est déroulée en 2023 et 2024, a généré environ deux milliards de dollars, un record absolu.

Elle détient également le record du plus grand nombre de titres classés dans le top 10 du Billboard Hot 100 pour une artiste féminine. Son omniprésence médiatique se poursuit : après avoir sorti une chanson country pour le film Toy Story 5, elle a été vue au Madison Square Garden lors d'un match de la finale NBA. Des rumeurs de people suggèrent qu'elle pourrait y épouser le joueur de football américain Travis Kelce le 3 juillet.

Cette promotion la place aux côtés d'autres légendes cette année, comme Alanis Morissette, les membres de KISS Gene Simmons et Paul Stanley, ou Kenny Loggins. L'institution décerne ce prix depuis 1970 et le précédent record de jeunesse était détenu par Stevie Wonder, intronisé à 32 ans en 1983





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