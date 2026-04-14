Tchernobyl : Greenpeace alerte sur les risques accrus de fuites radioactives après une attaque

Greenpeace met en garde contre les risques de rejets radioactifs à Tchernobyl suite à des dégâts sur la nouvelle enceinte de confinement, endommagée par une attaque, et appelle à des mesures urgentes pour sécuriser le site.

Les vestiges de la centrale nucléaire de Tchernobyl , théâtre de la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire, sont actuellement protégés par une double enveloppe. L'enveloppe interne, construite à la hâte après l'accident de 1986, est composée d'acier et de béton, et est communément appelée le sarcophage. Elle est ensuite recouverte par une enveloppe externe moderne, désignée comme la nouvelle enceinte de confinement. Cette dernière, une structure métallique complexe érigée en 2016 pour englober le réacteur accidenté, est actuellement au cœur des préoccupations. Des événements récents ont mis en lumière la vulnérabilité de ces structures et les risques persistants qu'elles présentent.

En février 2025, un incident significatif s'est produit. La nouvelle enceinte de confinement, censée assurer la sécurité et l'étanchéité, a été perforée par un drone russe. Cette attaque a soulevé de vives inquiétudes quant à l'intégrité de la structure et à sa capacité à confiner les matières radioactives. L'Ukraine, dès le début de l'invasion russe en 2022, a accusé à plusieurs reprises la Russie de cibler le site de Tchernobyl. L'incident de 2025 semble confirmer ces craintes et souligne la fragilité de la situation.

Dans un rapport rendu public le mardi suivant l'incident, l'organisation non gouvernementale Greenpeace a tiré la sonnette d'alarme. L'ONG a souligné que malgré des travaux de réparation entrepris après l'attaque, la fonction de confinement de la nouvelle enceinte n'avait pas été pleinement rétablie. Ce constat alarmant signifie que le risque de fuites de radioactivité dans l'environnement est toujours présent, et potentiellement amplifié, notamment en cas d'effondrement de l'enveloppe interne.

Les avertissements de Greenpeace et des experts nucléaires sont clairs et précis. Shaun Burnie, spécialiste du nucléaire chez Greenpeace Ukraine, a récemment déclaré à l'AFP que la situation est extrêmement préoccupante. Il a rappelé qu'à l'intérieur du sarcophage se trouvent pas moins de quatre tonnes de poussière hautement radioactive, ainsi que des granules de combustible et d'énormes quantités de radioactivité. Le risque d'un relâchement de ces matières dans l'environnement est donc bien réel. M. Burnie a également souligné que, en raison de l'impossibilité de réparer actuellement la nouvelle enceinte de confinement et de lui faire fonctionner comme prévu, le risque de rejets radioactifs persiste et se maintient.

L'urgence de la situation exige des actions concrètes. Greenpeace préconise la déconstruction des éléments instables de l'enceinte interne afin de prévenir un effondrement incontrôlé, qui aggraverait considérablement le danger. Cependant, ces travaux de grande ampleur sont entravés par le contexte de la guerre. Selon M. Burnie, les tirs de missiles russes au-dessus de Tchernobyl constituent une menace constante et rendent toute opération de maintenance ou de sécurisation extrêmement périlleuse.





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