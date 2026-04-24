Tchernobyl : La menace resurgit avec le conflit

Plus de trente ans après la catastrophe nucléaire, la centrale de Tchernobyl est à nouveau menacée par le conflit en Ukraine, avec des dommages à la structure de confinement et des craintes de relâchement de radioactivité. Le site reste un lieu de danger, de mémoire et d'observation scientifique.

Le 26 avril 1986, à 1h23, le réacteur numéro quatre de la centrale nucléaire de Tchernobyl a été le théâtre d'une explosion catastrophique lors d'un test de sécurité qui a mal tourné.

Cet événement a engendré un immense panache radioactif, contaminant durablement de vastes étendues de territoire en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. Plus de quarante ans après, Tchernobyl demeure un symbole poignant des désastres nucléaires civils, mais également un lieu où les conséquences de la catastrophe se manifestent sur le long terme, bien au-delà de l'événement initial. La zone d'exclusion de 30 kilomètres autour de la centrale est toujours en vigueur, rendant les lieux largement inhabitables sur le long terme.

Ce territoire, évacué après la catastrophe, est devenu une zone interdite où la radioactivité impose des restrictions d'accès et de surveillance strictes. Un retour humain complet n'est pas envisageable avant environ 24 000 ans, soulignant l'ampleur et la persistance de la contamination.

Cependant, une nouvelle source d'inquiétude émerge avec le conflit actuel. Dans la nuit du 14 février 2025, la structure métallique construite pour confiner le réacteur accidenté a été endommagée par une attaque de drone, selon les autorités ukrainiennes qui accusent Moscou. Cette immense arche, achevée en 2016, s'élève à 108 mètres de hauteur et pèse 30 000 tonnes. Elle a été conçue pour protéger, pendant au moins un siècle, le sarcophage initial, construit en urgence après l'explosion.

L'intégrité de cette enceinte est désormais compromise, ravivant les craintes concernant la sécurité du site. L'inquiétude est d'autant plus grande que le sarcophage original, érigé en 1986 dans l'urgence, montre des signes de détérioration. Il renferme encore des matériaux et des déchets hautement radioactifs. Greenpeace alerte sur le fait que les frappes mettent en péril l'efficacité de la nouvelle structure, alors que les travaux de réparation sont suspendus en raison du conflit.

Bien que le risque d'une libération immédiate de particules radioactives ne soit pas considéré comme imminent, la protection du réacteur est indéniablement affaiblie. L'organisation souligne qu'éviter un effondrement nécessiterait le retrait d'éléments instables, une opération jugée impossible dans le contexte actuel. Tchernobyl reste un lieu paradoxal et unique. Avant l'invasion russe de 2022, des visites touristiques encadrées étaient organisées sur le site, mais elles ont été interrompues depuis.

Les scientifiques continuent d'observer les effets de la contamination sur la faune locale, notamment des anomalies telles que des variations de pigmentation ou des cataractes. Le site est donc à la fois un espace interdit, un laboratoire à ciel ouvert pour la recherche scientifique et un lieu de mémoire qui témoigne de l'impact direct de la catastrophe nucléaire. Malgré tout, la nature a progressivement repris ses droits.

La végétation s'est densifiée et la faune s'est diversifiée dans cette zone où l'activité humaine est presque inexistante. Des espèces telles que les loups, les lynx, les élans et les chevaux de Przewalski y ont trouvé refuge. Cette dernière espèce, qui était au bord de l'extinction, a été réintroduite dans les années 1990 et vivait à l'état sauvage dans la zone, avec une population estimée entre 150 et 200 individus avant le conflit.

Tchernobyl demeure ainsi un lieu de danger, d'observation scientifique et de mémoire collective, où les séquelles du passé se confrontent aux menaces actuelles





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