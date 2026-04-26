Tchernobyl : le dôme de confinement fragilisé par une attaque de drone russe

Une frappe de drone russe a endommagé le dôme de confinement de Tchernobyl, suscitant de vives inquiétudes quant à la sécurité du site et au risque de dispersion de matières radioactives. Les réparations s'annoncent coûteuses et complexes, et la situation est aggravée par la guerre en Ukraine.

L'inquiétude grandit autour de la centrale de Tchernobyl , site emblématique de la catastrophe nucléaire de 1986. Le dôme de confinement , structure métallique colossale érigée pour sécuriser durablement le réacteur numéro 4, a subi des dommages suite à une frappe de drone russe survenue dans la nuit du 14 février 2025.

Cet incident a ravivé les craintes quant à l'intégrité de l'installation, qui demeure l'un des points névralgiques d'Europe en matière de risques nucléaires et environnementaux. Le dôme, achevé en 2016, avait été conçu pour envelopper le sarcophage d'origine, une construction d'urgence mise en place immédiatement après l'explosion pour contenir la dispersion des matières radioactives. Sa conception visait à assurer la protection du site pendant au moins un siècle, mais l'attaque récente a compromis cette garantie de sécurité.

La situation est d'autant plus préoccupante que le conflit en cours entrave les efforts de réparation et de renforcement de la structure, augmentant ainsi sa vulnérabilité. Greenpeace a tiré la sonnette d'alarme, soulignant le risque de dégradation progressive du dispositif de confinement. Shaun Burnie, spécialiste nucléaire de l'organisation, met en garde contre les conséquences potentielles des retards dans les travaux de maintenance.

Il explique que le sarcophage initial, conçu pour une durée de vie de seulement 20 ans, a déjà dépassé les 40 ans et risque de s'effondrer si les réparations ne sont pas effectuées rapidement. Sous cette première couche de protection se trouvent encore environ 4 tonnes de poussières et de déchets hautement radioactifs, qui pourraient constituer une menace majeure en cas de défaillance du confinement.

Une rupture ou un effondrement de la structure pourrait entraîner la libération de ces matières dangereuses dans l'environnement, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Les leçons tirées de l'accident de 1986 rappellent que les particules radioactives ne respectent pas les frontières, et qu'une contamination pourrait affecter non seulement l'Ukraine, mais également les pays voisins, comme cela s'est produit lors de la catastrophe initiale.

Les autorités estiment qu'il reste plus de 330 ouvertures à traiter sur le dôme, désormais considéré comme fortement affaibli. Un impact de missile dans un rayon de 200 mètres pourrait suffire à provoquer son effondrement. La situation est aggravée par la présence continue d'activités militaires dans la zone.

Denys Khomenko, directeur adjoint chargé des opérations à la centrale de Tchernobyl, exprime son inquiétude face aux risques militaires réels, soulignant que des drones et des missiles survolent régulièrement le périmètre de la centrale. Il craint que l'attaque du 14 février 2025 ne soit que le prélude à des incidents plus graves. Les experts prévoient que les réparations nécessaires devraient être achevées d'ici 2030 pour éviter une aggravation de la situation.

Cependant, le chantier s'annonce complexe et coûteux, avec un budget estimé à plus de 500 millions d'euros. Lors d'une commémoration récente, les habitants de Pripyat ont rappelé l'urgence de protéger les sites nucléaires ukrainiens. La zone d'exclusion de 30 kilomètres autour de Tchernobyl reste inhabitable, et un retour humain complet n'est pas envisageable avant au moins 24 000 ans.

La fragilité du dôme de confinement et les risques militaires croissants soulignent la nécessité d'une action internationale urgente pour assurer la sécurité de ce site sensible et prévenir une nouvelle catastrophe nucléaire. La surveillance continue et le renforcement des mesures de protection sont essentiels pour minimiser les risques et protéger la santé humaine et l'environnement





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